Kabak Çiçeği Nasıl Saklanır? Taze Kabak Çiçeği Derin Dondurucuda Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Kabak sebzeleri çıkmadan önce çıkan çiçekleri ile de yemek yapılabilmektedir. Kabak Çiçeği nasıl saklanır, dediğimizde derin dondurucuda saklanabildiğini öğreniriz. Kabak Çiçeği ne kadar dayanır, sorusuna buzluğa koyulduktan sonra 8-12 ay arasında muhafaza edilebilir. Derin dondurucuya koyulur mu, sorusuna böylelikle yanıt vermiş oluruz. Kabak Çiçeği nerede saklanır ve kışlık nasıl saklanır sorularına hangi yemek yapılacaksa ona göre saklanacağı yanıtını veririz.

Kabak Çiçeği Nasıl Saklanır?

Kabak, kabakgiller ailesinden sürüngen gövdeli, sarı çiçekli bir bitkidir. Balkabağı, Sakızkabağı, Helvacıkabağı gibi birçok çeşidi vardır. Kabak çiçekleri yaz mevsiminde, günün erken saatlerinde güneş doğmadan toplanır. Çünkü Güneş ısısı çiçeklerin solmasına neden olur. Toplanan çiçekler bir an önce yemek yapımına başlanması gerekir çünkü toplandıktan kısa bir süre sonrada solmaya başlar. Çiçekler toplanırken çiçeğin meyvesiz olmasına dikkat edilir. Eğer kabak çiçeğini hazır olarak aldıysanız ve çiçekler kapandıysa su dolu bir kaba çiçeklerin saplarını batırıp bekletmeniz gerekir. Bu işlemle çiçekler yeniden açar.

Kabak çiçekleri, ana gövde üzerindeki yaprak koltuklarında dişi ve erkek çiçekler olarak yetişir. Toplama aşmasında erkek çiçekler toplanır. Çünkü dişi çiçeğin meyvesi vardır bu nedenle toplanmaz. Kabak çiçeğinin etli ve etsiz dolması, kızartması, salatası, bulgurlu veya pirinç katkılı gül cacığı yemeği yapılır. Yaz aylarında bulabileceğiniz kabak çiçeğini kış aylarında da yemek isterseniz buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

Taze Kabak Çiçeği Derin Dondurucuda Saklanır Mı, Nerede Muhafaza Edilir?

Yöresel yemeklere göre kabak çiçeklerinin yapılışı değişiklik gösterir. Kabak çiçeği ile yapılacak yemekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması

Etli kabak çiçeği dolması

Lor dolgulu kabak çiçeği kızartması

Sade kabak çiçeği kızartması

Bulgurlu veya pirinç katkılı gül cacığı

Kabak çiçeği kavurması

Bu yemeklerden bazıları için kabak çiçeği derin dondurucuda muhafaza edilebilirken bazılarında muhafaza edilemez. Muhafaza edilebilecek olan yemekleri şu şekilde tarif edebiliriz:

Tüm yemekler için kabak çiçeklerinin ucu sivri ve dikenli olan beş parçalı yeşil çanak yapraklarını ayıklanır ve göbek kısmında bulunan parça çıkarılır.

Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması için Güneş doğmadan toplanan çiçekler bir an önce doldurulmalıdır. Çünkü çiçekler solarsa doldurulması çok zor olacaktır. Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması için iç harcı hazırlanır. Hazırlanan harç ile çiçekler doldurulur ve yırtılmadan kapatılır. Tencereye dizilen kabak çiçeği dolmalarının üzerine kaynar su koyulur. Başka bir tavada yakılan zeytinyağı, ekşi ve isteğe bağlı sarımsak yakılarak tencereye eklenir. Yaklaşık 20 dakika piştikten sonra soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra buzdolabına uygun bir saklama kabına alınarak dondurucuya atılır.

Kabak çiçeği kavurması veya Bulgurlu veya pirinç katkılı gül cacığı için ayıklanan çiçekler iyice yıkanır. Yıkama işleminden sonra doğranarak buzdolabı poşetine koyulup derin dondurucuya atılır. Gül cacığı yemeği yapılacağı zaman buzluktan çıkarılarak buzu çözülmeden direk tencereye atılarak yemek yapılabilir.

Böylece buzlukta muhafaza edilen kabak çiçeğinin yemeklerini kış aylarında da gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.