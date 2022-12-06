Kabak lifi hakkında bilmeniz gereken her şey! Yanlış kullanımı mikrop yuvasına dönmesine neden oluyor...

KABAK LİFİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lifler ölü deriyi arındırdığı için sıkça tercih edilir. Ölü cilt hücreleri bazen cildinizin üst tabakasının etrafında toplanarak daha mat ve daha az genç bir görünüm sağlar. Kabak lifi, altındaki genç ve sağlıklı cilt hücrelerini bozmadan bu tabakayı nazikçe temizler.

Bu fayda bazı gizli risklere yol açabilir. Kabak lifini kuruması için duş alanına astığınızda, teknik olarak kullandığınız süreden sonra da nem veya buhar kalıntısı toplamaya devam eder. Nemli bir yerde kalan ölü deri hücreleri, tehlikeli bakterilerin büyümesi ve çoğalması için de ideal bir ortam yaratır.