Kabaklı Tarifler Nelerdir? Kabakla Ne Yapılır, Hangi Yemekler Yapılabilir?

Büyük oranda su barındıran kabak, kalorisi düşük bir sebzedir. Genellikle diyetisyenlerin de tavsiye ettikleri ve diyet listelerinde bulunan vazgeçilmez sebze kabak hem lezzet hem de besin değeri açısından oldukça sevilen bir besindir. Kabakla neler yapılabileceği ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; kabaklı tarifler, kabakla ne yapılır, taze kabaktan ne yapabilirim, kabakla yapılan yemekler, değişik kabak tarifleri nelerdir?

Kabaklı Tarifler Nelerdir?

Yaz aylarının vazgeçilmezi kabak ile pek çok yemek yapılabilir. Fırın yemeği, tencere yemeği veya çiğ olarak bile tüketilebilir. Kabakla yapılabilecek tarifler şu şekilde sıralanabilir; kabak yemeği, kabak dolması, mücver, kabak kızartması, kabak imambayıldı, havuçlu kabak salatası vb.

Kabakla Ne Yapılır? Hangi Yemekler Yapılabilir?

Mücver Tarifi; Soğan, kabak ve patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın. Yumurta, doğranmış dereotu, tuz, karabiber, kırmızı biber ve biraz unu karıştırın. Bu karışıma rendelediğiniz sebzeleri ekleyin ve yoğurun. Bu şekilde homojen bir karışım elde edebilirsiniz. Kızartılmış sıvıyağa bir kaşık olacak şekilde bırakıp kızartın. Hazırladığınız harç bitene kadar bu şekilde kızartmaya devam edin. Kızaran mücverleri kağıt havluya alın ki fazla yağı kalmasın. Üzerine yoğurt dökerek servis edebilirsiniz.

Malzemeler;

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)

2 adet kabak

1 adet patates

1 adet yumurta

Yarım demetten biraz az dereotu

4-5 yemek kaşığı mısır unu veya sade un

Karabiber

Kabak İmambayıldı Tarifi; Kabakların iki ucunu kesin. Kabakları soymayın, yıkayın ve çatalla yukarıdan aşağı doğru çizikler atın. Kabakları boydan olacak şekilde ikiye bölün ve göbek kısımlarını çıkarın. Sıvı yağı kızdırın ve kabakları kızartın. Kağıt havlunun üzerine alın ki yağı fazla kalmasın. İç harcı için ise soğanları piyazlık doğrayın. Ardından domatesleri de küp küp doğrayın. Biberleri ince ince doğrayın, sarımsakları soyup ikiye bölün. En son domatesleri tencereye alın ve suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. Kızarttığınız kabakları fırın kabına alın , soğanlı harcı kabakların ortasına yerleştirin. Salçayı suyla birlikte açın ve tuz ekleyin. Bu sosu kabakların üzerine gezdirin. Kabakları fırında 25 dk kadar pişirin daha sonra ise servis edebilirsiniz.

Malzemeler;