Kadınlar da E-spor'da var: E-Spor’a kadınların başarısı damga vuracak

2019 yılında çok oyunculu taktiksel FPS (Frame Per Second / Saniyelik Görüntü Sayısı) birinci şahıs video oyunu kategorisine hızlı bir giriş yapan ve yayınlandığı ilk günden itibaren Türkiye'de de büyük ilgi gören Valorant oyunu, kadınlar arasında hızla yükselişini gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ilk kadın Valorant turnuva serisi ESA Rebels Powered by Dell, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den başarılı genç kadın oyuncuların da katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl ilk kez yapılan profesyonel E-Spor liginin isim sponsoru olan Coca- Cola'nın hedefi, her beş oyuncudan bir tanesi kadın olan E-Spor'daki cinsiyet eşitsizliğini en aza indirmek. Maslak'taki ESA Espor Arena'da Valorant kadın liglerinin başarılı oyuncularıyla buluşup merak ettiklerimizi sorduk.



Başak Karaca / Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü



Hedefimiz cinsiyet eşitsizliğini azaltmak



"Coca-Cola olarak yatırımlarımızla ülkemizde E-Spor'u güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla birlikte bir diğer hedefimiz her beş oyuncudan sadece bir tanesi kadın olan E-Spor alanındaki cinsiyet eşitsizliğini en aza indirmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için de ESA Esports&Media ile birlikte ana partnerliğini yaptığımız Türkiye'nin ilk kadın Valorant turnuva serisi olacak ESA REBELS Powered by Dell'i gerçekleştiriyoruz.



Turnuvalar sayesinde kadın sporcular kendilerini daha da geliştirme fırsatı bulup, global arenada bizi en güzel şekilde temsil edebilecek. Kadınların ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu göstermek için başladığımız bu iş birliğini önümüzdeki senelerde daha da geliştirmek ve birbirinden yetenekli kadın oyuncuları ülkemize kazandırmak bizim en büyük hedefimiz."



Büşra Yurdabak (25) / BBL'de oyuncu



E-Spor dünyasına pandemide girdim





"Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunuyum. Üç yıl aşçılık yaptıktan sonra, pandemide oyun dünyasıyla tanıştım. Pandemiye kadar bilgisayar ile çok haşır neşir biri değildim. Şu an bulunduğum durumdan çok memnunum çünkü çok kısa bir sürede oyun dünyasında başarılı oldum. Hırslı biriyim ve katıldığım bir turnuvada gösterdiğim yüksek başarıyla takıma dahil oldum. Kadınlar olarak E-Spor dünyasında aslında yeni sayılırız; üç yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Oyunlarda kadınlar olarak çok fazla kötü söze ve tacize de maruz kalabiliyoruz.

Erkeklerle oyun stili olarak aramızda hiçbir fark yok hatta onlar daha sabırsız oluyorlar. Kadınların zekası, erkeklerin refleks hızını kapatıyor. Ben de gece yaşayan biriyim. Sabah beş, altı gibi uyuyorum öğleden sonra uyanıyorum. Ailem ilk zamanlarda karşı çıktı, "Mesleğini yap" dediler. Ben pandemide aşçılıktan soğumuştum. Oyundaki başarılarımla meslek olarak ilerleyeceğimi, para kazanabileceğimi öğrenince çok mutlu oldum. Para kazanıyorum ve bu alanda ciddi işler yaptığımı gördüklerinde ailem de desteklemeye başladı."



Neslişah Demir (21) / Futbolist Takım Kaptanı



Valorant'ta keskin nişancıyım



"Futbolist takımında maaşlı, sigortalı çalışan bir oyuncuyum. Valorant'ta oyunu yöneten, komutlar ve taktikler veren ve aynı zamanda mücadeleyi ilk başlatan kişiyim, keskin nişancıyım. Türkiye'de kadınlar arasında en iyisiyim. Oyun dünyasında kadınların en çok değer gördüğü oyunun bu olduğunu düşünüyorum. Ailem beni hep destekledi. Erkeklerle kadınların bu oyunda olması kimya olarak çok zor.

Erkekler daha sert ve heyecanlı oynuyorlar, oyun içindeki takım arkadaşlarına karşı daha acımasızlar. Ben de oyunda erkek gibi sert ve yüksek adrenalinle, agresif oynuyorum. Uyku düzenim normal insanlardan farklı. 17.00 gibi güne başlayıp sabah beş gibi yatıyorum. Gece oyun oynuyorum gündüz yatıyorum. Günde 10 saate yakın oynuyorum; beslenme düzenim fastfood üzerine kurulu. Hareketsizliğe bağlı hantallığım, gözlerimde miyop ve astigmat var. Gözlerim dijital kitap okurken bozuldu. Olmak istediğim insanım ve yaşamak istediğim hayatı yaşıyorum."



Süreyya Bayel (23) / Futbolist'te oyuncu



Ailem ilaç sektöründe olmamı istiyor



"Koç Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Biyoloji Bölümü'nde burslu okuyorum, Fen Lisesi'nde de burslu okudum. Oyunun kaderini değiştiren, pusucu, en sinsi karakterim. Bir, iki arkadaşım var, yeterli benim için. Kendimi çok zeki buluyorum, beni erkek oyunculardan ayıran şey bu. Bir erkekle oynarken ona fark attığımda şunu görüyorum; bu benim kas hafızam değil. Çünkü onların refleksleri, kas hafızası benden daha gelişkin. Erkeklerden ayıran ise zeki hamleler yapıyor oluşum. İleride kozmetik alanında bir kariyer yapmayı planlıyorum ama ailem ilaç sektöründe kariyer yapmamı istiyorlar. Ya da akademik olarak ilerlemek istiyorum. Uyku, beslenme düzenim iyi. Kaliteli bir hayat sürdüğümü düşünüyorum. Ancak turnuva zamanlarında uyku rutinim değişiyor. Beslenme düzenim iyi, fast food beslenmiyorum. Ailem oyun oynamama hiç karışmıyordu. Artık maaş da alıyorum."



İlayda Güzeldere (20) / SuperMassive Blaze oyuncusu



Anneannem önceleri kızıyordu, şimdi beni izliyor



"Maltepe Üniversitesi'nde Hukuk ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine çift anadal yapıyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim ve ilk yılımı iyi bir ortalama ile geçtim. Oyun dünyasını annem ve kuzenimden gördüm. Altı yaşlarında E-Spor ile tanıştım. Valorant oyununu çok sevdim. Hedefim hem oyun dünyasında hem de meslek hayatımda en iyisi olmak. Meslek olarak da büyükelçi olmak istiyorum. İkisini de aynı anda yürütmek ve çok başarılı olmayı hedefliyorum. Oyunda en çok rekabeti seviyorum. Bence erkek-kadın arasında bu oyunu oynarken hiçbir fark olmuyor. Erkek arkadaşımla birlikte oynuyoruz ve ondan bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum. Hatta ondan daha iyi oynuyorum. Bu aralar benim de uyku düzenim değişti, çünkü E-Spor'a daha çok vakit harcıyorum. Anneannem ile yaşadığım için önceleri oyun oynamamı istemiyordu, sonrasında beni desteklemeye ve izlemeye başladı. Anneanneme oyunun kötü olmadığını anlattım, ilk önce karakterleri görünce, 'Kızım bunlar cadı' dedi. Gönül verdiğimi görünce anlayışla karşıladı. Önceden çok kitap okuyordum şu sıralar çok vaktim olmuyor. Çok sağlıklı beslenemiyorum."



Lale Ergin / ESA Esports&Media Kurucu Ortak ve CEO'su



Kadınların daha iyi olduğu alanlar var



"Yaklaşık üç yıldır bu sektörün içindeyim, tüm dünyada yeni gelişen, taşların yerine oturduğu ve çok hızlı gelişen bir sektör E-Spor... 18 yaşında bir kız annesiyim. Sporda cinsiyetçiliğe tamamen karşıyım; Valorant oyununda kadın-erkek ayrımı yok. Dijital oyunlarda kadınların erkeklerden hiçbir farkı yok. Tam tersine daha iyi oldukları alanlar var. Kızlara şans verilirse her şeyi yapabilirler. Bizim de bu turnuvalarla hedefimiz kızların kendilerini göstermeleri için fırsat tanımak. İleride de mecburi kadın kotası olan turnuvalar yapmak istiyoruz. Çocuklarımız için 10 yıl sonraki işleri öngöremiyoruz ve dünya dijitale doğru gidiyor. O yüzden ailelere hep çocuklarını dijital dünyadan mahrum bırakmamalarını öğütlüyorum. Dışarıda top oynamak ne kadar sosyalleşme ise dijital dünyada arkadaşlarıyla oynamak da aynı sosyalleşme kategorisine giriyor."