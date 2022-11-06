Kahve lekesini anında çıkarıyor! Fincanlar ilk günkü beyazlığına kavuşacak

Kahve ve çay lekesini çıkarmak için kullanabileceğiniz malzemelerin başında ise şu ürünler geliyor…Önerilen bu temizleme yöntemi sadece birkaç dakika sürüyor ve güçlü temizlik kimyasalları gerektirmiyor.
Karbonat kullanarak lekeli bir fincan nasıl temizlenir?
Anne şöyle dedi: "Böyle kahve lekeli bir kupanız varsa, temizlemek düşündüğünüzden daha kolaydır.
İhtiyacınız olan tek şey biraz karbonat ve sıcak su. Bir macun oluşturmak için suyunuzu ekleyin ve ardından aşındırıcı bir fırça kullanın ve lekelerin anında çıktığını göreceksiniz. Yepyeni bir fincan için kelimenin tam anlamıyla iki dakika ovma işlemi yeterli olacak.
Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, inatçı lekeleri sert çizikler bırakmadan temizlemek için hafif bir aşındırıcı olarak çalışan mineral yapısı sayesinde ev çevresinde çok amaçlı temizlik kullanımları için sıklıkla tercih edilmektedir. Karbonatın alkali yapısı, kir ve yağ gibi organik bileşikleri de çözer.
Bu yöntem deneyen kişiler arasında da memnuniyet yorumları alan ve çokça tercih edilen bir seçenek.
Beyaz sirke kullanarak lekeli kupalar nasıl temizlenir?
Ancak, karbonat, kupalardaki kahve lekeleriyle savaşmaya yardımcı olabilecek tek doğal malzeme değildir. Temizlik uzmanları beyaz sirkenin de kullanılabileceğini söylüyor. Beyaz sirke asidik yapısı nedeniyle temizlik için mükemmeldir.
Kupa ve fincanlarınızı temizlemek için, su ısıtıcısından kaynar veya çok sıcak suyu bardağın yarısına kadar doldurun. Ardından bardağın geri kalan kısmını beyaz sirke ile doldurun. Karışımın bir süre lekeye işlemesine izin verin, çok lekeli kupalar için bu daha uzun bir süreç gerektirebilir.
Ardından, sirkeli suyu lavaboya dökün ve bardağı bir süngerle ovalayın. Son olarak, parlak sonuçlar almak için kupanızı taze, temiz suyla durulayın.
Tuz ve buz kullanarak lekeli kupalar nasıl temizlenir?
Elinizde karbonat veya beyaz sirke yoksa, temizlik uzmanları tuz ve buzun da işe yarayabileceğini söylüyor. Başlamak için, bardağın dibine biraz tuz dökün ve üstüne birkaç parça kırılmış buz koyun. Kupayı birkaç kat plastik sargıyla örtün ve kuvvetlice sallayın.
Kaba tuz, kahve lekelerini kimyasal olmadan çıkarır. Temiz suyla durulayın ve kupanız eski parlaklığına kavuşsun.