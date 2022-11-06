Kahve lekesini anında çıkarıyor! Fincanlar ilk günkü beyazlığına kavuşacak

Sodyum bikarbonat olarak da bilinen karbonat, inatçı lekeleri sert çizikler bırakmadan temizlemek için hafif bir aşındırıcı olarak çalışan mineral yapısı sayesinde ev çevresinde çok amaçlı temizlik kullanımları için sıklıkla tercih edilmektedir. Karbonatın alkali yapısı, kir ve yağ gibi organik bileşikleri de çözer.

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