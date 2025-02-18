Kalpleri ısıtan o girişim: 35 kediye bakın nasıl yuva oldular...

Sokaktaki kedileri besleyip veteriner masraflarını üstlenen Ünsal ile çocukluk arkadaşı 55 yaşındaki Gülhan Dost, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığınca Yüreğir Belediyesinde düzenlenen eğitime katılıp "yerel hayvan koruma görevlisi" belgesi aldı.

Ünsal, 8 ay önce Dost'un yardımıyla evinin bulunduğu sitenin bahçesine yöneticiden izin alarak kediler için barınak oluşturdu. Tente koydukları barınağı süsleyen Ünsal ve Dost, 35 kedinin beslenmesi, bakımı ve tedavisiyle ilgileniyor.

"HANGİMİZ EKSİK KALIRSA DİĞERİMİZ DESTEĞE GİDİYOR"

Seda Ünsal, küçük yaşlardan itibaren hayvanlarla yakın olduğunu, evinde de 2 kedi beslediğini söyledi. Emekliliğinin ardından kedilere daha çok vakit ayırdığını dile getiren Ünsal, şunları anlattı:

"Böyle bir şey yapmak çocukluk hayalimizdi. Önce ufak yuvalar yaparak başladım. Hayalimiz arsa satın alıp büyük barınak yapmaktı ama imkanımız olmadı. Çocukluk arkadaşım Gülhan'la bu işe adım attık. Hangimiz eksik kalırsa diğerimiz desteğe gidiyor."

Ünsal, gününün büyük kısmını kedilerle geçirdiğini ifade ederek, "Sabah besleme için barınağa iniyoruz. Hayvanların beslenmesi, hasta ve yaralı olanların veterinere, kısırlaştırma yapılacakların merkeze götürülmesi derken eve dönüşüm 16.00'yı buluyor. Aslında tam mesaili çalışıyorum." diye konuştu.

Maddi destek almadıklarını anlatan Ünsal, barınaktaki 35 kedinin yanı sıra çevrede buldukları yardıma muhtaç hayvanlara da el uzattıklarını kaydetti.

Gülhan Dost da arkadaşıyla hayallerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası bize terapi gibi oluyor. Her sabah sanki spora gider gibi buraya geliyorum." dedi.