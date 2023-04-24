Kalsiyum Hangi Besinlerde Var? Kalsiyum Nelerde Var, En Çok Neyde Bulunur?

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Kalsiyum Hangi Besinlerde Var?

Kalsiyum, özellikle çocuklarda kemik gelişimi için çok önemli bir mineraldir. Bu nedenle günlük alınması gereken kalsiyum miktarının alınmasına özel önem verilmesi gerekir. Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kalsiyum miktarı 1200 mg'dır. Bu orana dikkat ederek günlük beslenme alışkanlıklarınızı planlamanız gerekir.

Kalsiyumun önemi kadar kalsiyumun hangi besinlerde bulunduğu da merak edilen konulardan biridir. Kalsiyum içeren besinler aşağıda sıralanmıştır.

Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri

Susam, pekmez, fındık ve fıstık gibi yağlı kuruyemişler

Kuru bakliyat

Kuru meyve

Yeşil yapraklı olan sebzeler

Kalsiyum En Çok Hangi Yiyecekte Var?

Kalsiyum denildiğinde akla gelen besinlerin başında kuşkusuz süt gelir. Sütün yanı sıra sütten elde edilen peynir ve yoğurt da kalsiyum açısından çok zengindir. Bu nedenle gelişme dönemindeki çocuklara süt ve süt türevi besinlerin verilmesine özel önem verilmelidir. Yukarıdaki besin çeşitlerinin tüketilmesi de günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması için insanlara büyük kolaylık sağlayacaktır.