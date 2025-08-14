Kanser hastalığından sonra derdine devayı organik tarımda buldu!

Doğruyol, maniye domatesinin satışının diğer çeşitlere göre daha önde olduğunu söyleyerek, "Ürettiğimiz birkaç çeşit domates maniyeye yetişmek üzere. Lezzet olarak da çok iyi, verim olarak da. Yani güzel, lezzetli çeşitler var." ifadesini kullandı.

Araştırmayı sevdiğini dile getiren Doğruyol, "Mesela kivano diye bir bitki yetiştiriyoruz. Kanser dahil her şey iyi geldiği söyleniyor. Yine tomatillo, altın çilek, patlıcanın değişik cinslerini üretiyoruz." dedi.

Doğruyol, halk pazarı, manav ve marketlere ürün sattıklarını anlatarak, "Bunun yanı sıra ata tohumu üretimi yapıyoruz. Bizdeki ürün çeşidi biraz fazla kapsamlı. Mesela 60 çeşide yakın domatesimiz var, 20 çeşide yakın biberimiz var. Toplamda 250 kalem ürün yapıyoruz. Kavun, karpuz, biber çeşitleri, domates çeşitleri, değişik bitkiler yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada tanıştığı kişilerle ata tohumu takası yaparak ürün yelpazesini genişlettiğini belirten Doğruyol, şöyle devam etti:

"Her gelen tohumun hemen ata tohumu olduğunu bilemiyorsunuz. Bir tohum size geldikten sonra onun ata tohumu olduğunu anlamanız 3 yıl alıyor. Ekiyorsunuz, aynı sene tohumunu alıyorsunuz, bir dahaki sene tekrar ekiyorsunuz. Verim, büyüklük, kalite ve şekil aynı ise tekrar alıp tekrar ekiyorsunuz. Üçüncü sene de aynı şekli verirse ata tohumu olduğu zaten belirlenmiş oluyor."

Doğruyol, kendisi ve ailesinin yemediği bir şeyi başkalarının da yememesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Tarımı ticari olarak yapıyoruz ama diyoruz ki 'Biz nasıl sağlıklı ürünler yersek insanlar da aynı şekilde sağlıklı ürünler yesin.' Mücadelemiz bu yönde. İnşallah bunu başardık, daha da başarmaya devam edeceğiz." dedi.