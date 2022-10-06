Karanlık alanlarda yetiştirebileceğiniz 4 bitki! Bu türler güneşi hiç sevmiyor…

Bitkilerin sadece güneş gören alanlarda yaşabileceğine dair yanlış inanış, evlerdeki gölge kısımların yeşillikler dolmasının da önündeki en büyük engel. Ancak bu alanlar için ideal olan bazı bitkiler de bulunuyor. Bu bitkiler güneşi sevmediği gibi karanlık alanlarda daha sağlıklı büyüyor.
VENÜS SAÇI
Karabacak ve baldırıkara olarak da bilinen bu bitki adını siyah renkli saplarından almaktadır. Eğrelti otu ailesinin bir parçası olan bu bitki güneşi hiç sevmez. Bu narin bitki güneşteyken yapraklar büzülür. Venüs saçı, yüksek nemli, serin ve gölgeli yerleri sever. Banyonuzda canlı bir bitki istiyorsanız bu bitki sizin için mükemmel bir tercih olacaktır.. Ancak eğrelti otu özel bir bakım gerektirir: Bu bitkinin toprağı turba olduğu için kolay su tutmaz. Bu nedenle tercihen sık sık sulanmaları gerekir.
BEGONYA
Bu bitki biraz gösterişsiz bir görünüme sahip olabilir, ancak yeniden popülerleşmeye başladılar. Yaprak Güzeli Begonya olarak da bilinen Begonya,yeşilliklerden farklı bir şeyler isteyenler için ideal bir bitkidir. Mor yaprakları ile doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymaz, bu yüzden küçük bir dekorasyon olarak kullanabileceği karanlık bir köşede sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Begonya ıslak toprakta bulunmayı sevmez, bu yüzden az su kullanın ve toprağı tamamen kurumadan tekrar sulamayın.
KALATYA
Dua çiçeği olarak da bilinen kalatya ayrı bir güzelliğe sahiptir. Yapraklarının alt kısmı mor olan bu bitki, pek çok kişinin de favorisidir. Bu ev bitkisi ne kadar çok ışıkta durursa yapraklar o kadar soluklaşır ve güzelliğini kaybeder. Bu yüzden az güneş ışığı alan bir yerde bakılmaları gerekir. Aniden bu bitkinin hışırtısını duyarsanız endişelenmeyin. Kalatyaya canlı bitki denmesinin özel bir sebebi bulunur. Gündüzleri bir çiçek gibi açılır ve geceleri yapraklar tekrar kapanır.
ASPİDİSTRA
Salon yaprağı olarak da bilinen bu bitki mutfakta bakabileceğiniz ideal bir türdür.Hollanda'da uzun yeşil yaprakları olan bu bitkiye kasap bitkisi denmektedir. Bunun nedeni ise birçok kasabın bu bitkiyi kasap dükkanında bulundurmasıdır. Çünkü az ışıklı bir ortamda rahatlıkla yaşayabilir ve daha düşük sıcaklıklara maruz kalmak bu bitki için sorun yaratmaz.