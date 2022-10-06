Karanlık alanlarda yetiştirebileceğiniz 4 bitki! Bu türler güneşi hiç sevmiyor…

Her evin içerisinde gölge kalan ve ışık almayan bazı noktalar bulunur. Bu alanlara konulan bitkiler ise kısa sürede güneş ışığı görmediğinden sararak yapraklarını dökmeye başlar. Ancak bazı bitkiler için durum bunun tam tersi olabilir. Karanlık alanlara neşe ve canlılık getirecek, gölge seven bazı bitkiler bu alanlar için ideal olabilir.

Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Bitkilerin sadece güneş gören alanlarda yaşabileceğine dair yanlış inanış, evlerdeki gölge kısımların yeşillikler dolmasının da önündeki en büyük engel. Ancak bu alanlar için ideal olan bazı bitkiler de bulunuyor. Bu bitkiler güneşi sevmediği gibi karanlık alanlarda daha sağlıklı büyüyor.

VENÜS SAÇI Karabacak ve baldırıkara olarak da bilinen bu bitki adını siyah renkli saplarından almaktadır. Eğrelti otu ailesinin bir parçası olan bu bitki güneşi hiç sevmez. Bu narin bitki güneşteyken yapraklar büzülür. Venüs saçı, yüksek nemli, serin ve gölgeli yerleri sever. Banyonuzda canlı bir bitki istiyorsanız bu bitki sizin için mükemmel bir tercih olacaktır.. Ancak eğrelti otu özel bir bakım gerektirir: Bu bitkinin toprağı turba olduğu için kolay su tutmaz. Bu nedenle tercihen sık sık sulanmaları gerekir.