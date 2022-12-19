Kararmış alyansları pırıl pırıl yapıyor! Tek bir hamle gözlerinizi kamaştıracak…

Kadınların en önemli aksesuarlarından biri olan alyans çok çabuk kararabilir. Zamanla kararan ve eski parlaklığını kaybetmeye başlayan alyansları nasıl pırıl pırıl yaparız? İşte bu doğal yöntemlerle alyanslarınız ışıl ışıl olacak…

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Alyanslarınız ve nişan yüzükleriniz, günlük kullanımları nedeniyle kir, yağ ve kalıntı katmanları oluşturmaya özellikle eğilimlidir. Bu aynı zamanda onları, cilt tahrişi, metal renginin bozulması, taşların ve metalin çizilmesi gibi her türlü endişeye neden olabilecek bakteriler için bir üreme alanına dönüştürür. Gördüğünüz gibi, yüzüğünüzü düzenli olarak temizlemek için biraz zaman ayırmanın birçok faydası var. Peki bu alyans nasıl temizlenir? Gelin püf noktalarına birlikte bir bakalım.

ALYAN TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI? Alyanslar kiri inanılmaz derecede kolay çeker, bu nedenle yüzüklerinizi düzenli olarak temizlemeniz çok önemlidir. Yapmanız gereken tek şey sadece eski, yumuşak bir diş fırçası, ılık su ve bulaşık deterjanı kullanın. Bir kaseyi ılık su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile doldurun ve yüzüğün yaklaşık otuz dakika ıslanmasına izin verin. Eski bir diş fırçasıyla nazikçe temizleyin sonucuna inanamayacaksınız!