Kararmış alyansları pırıl pırıl yapıyor! Tek bir hamle gözlerinizi kamaştıracak…

Alyanslarınız ve nişan yüzükleriniz, günlük kullanımları nedeniyle kir, yağ ve kalıntı katmanları oluşturmaya özellikle eğilimlidir. Bu aynı zamanda onları, cilt tahrişi, metal renginin bozulması, taşların ve metalin çizilmesi gibi her türlü endişeye neden olabilecek bakteriler için bir üreme alanına dönüştürür. Gördüğünüz gibi, yüzüğünüzü düzenli olarak temizlemek için biraz zaman ayırmanın birçok faydası var. Peki bu alyans nasıl temizlenir? Gelin püf noktalarına birlikte bir bakalım.
ALYAN TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?
Alyanslar kiri inanılmaz derecede kolay çeker, bu nedenle yüzüklerinizi düzenli olarak temizlemeniz çok önemlidir. Yapmanız gereken tek şey sadece eski, yumuşak bir diş fırçası, ılık su ve bulaşık deterjanı kullanın. Bir kaseyi ılık su ve bir miktar bulaşık deterjanı ile doldurun ve yüzüğün yaklaşık otuz dakika ıslanmasına izin verin. Eski bir diş fırçasıyla nazikçe temizleyin sonucuna inanamayacaksınız!
GÜMÜŞ TAKILAR NASIL TEMİZLENİR?
Hatton Jewellers'a göre, yukarıdaki aynı sabunlu su ve yumuşak diş fırçası yöntemi altın ve gümüş yüzükler için de geçerli, ancak daha sonra soğuk suda durulamanızı ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle kurutmanızı tavsiye ediyorlar. Alternatif olarak, gümüş bezler, gümüş takılarınızın parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olabilir.
KAPALI BİR KUTUDA SAKLAYIN
Ellerinizi yıkarken her zaman yüzüklerinizi çıkarmasanız da, yüzüklerinizi çıkarmanın ve iyice temizlemenin artık her zamankinden daha fazla gerekli olduğunu söylüyor. Bu arada duş alırken, yüzerken, egzersiz yaparken ve herhangi bir açık hava etkinliği yaparken takıları çıkarmayı da ihmal etmeyin. Yüzükler, toz toplayacağından kapalı bir kutuda saklanmalıdır, bu da kararmaya neden olabilir.
EL DEZENFEKTANLARI ALYANSLARA ZARAR VERİR Mİ?
El dezenfektanına aşırı maruz kalmak yüzüğün parlaklığını köreltebilir. Yüzüklerinizi korumak için, el dezenfektanı uyguladığınızda yüzüklerinizi çıkarın ve yüzüklerinizi tekrar takmadan önce dezenfektanın kurumasını bekleyin.