Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti midesinden bir sürü kibrit çöpü çıktı! Uzmanlar nedenini böyle açıkladı…

"Geceleri kocası ve oğlu uyurken [kibritlerin yanıcı uçlarını söküp geri kalanını küçük parçalar halinde ısırdığı, ıslanması için yutmadan önce ağzında tuttuğu görüldü." "Hasta, bu davranışı yapmak için inanılmaz derecede güçlü bir istek duyduğunu ve her aşamasında mutlu olduğunu ve tiksinmediğini söylüyor." Hasta, semptomlarının nedeninin pika olabileceği konusunda bir miktar farkındalığa sahipti, ancak psikiyatrik tedavi ihtiyacı hissetmedi. Bazı pika türleri tedavi gerektirmezken, yabancı cisimlerin yutulması sonucunda ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir.

Ayrıca pika belirgin bir görünüm değişikliğine neden olmadığı için hastanın saklanma eğilimi ve ataklarla geçmesi nedeniyle kolaylıkla gözden kaçabilir. Demir eksikliğinde, bu durumun ortaya çıkması muhtemel olarak beynin bazı bölgelerindeki demir eksikliğinden kaynaklanır. Toprak tüketimi gibi diğer bazı pika türleri daha kültürel olarak yönlendirilir ve yaygın bir pika türü olarak kabul edilir.