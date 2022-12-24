Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti midesinden bir sürü kibrit çöpü çıktı! Uzmanlar nedenini böyle açıkladı…

Beslenme bozuklukları, beslenme eksikliklerinin önemli bir tezahürü olarak kabul edilir.
2012'de Medical dergisinde yayınlanan bir vaka raporunda pikanın demir eksikliği anemisi ile güçlü bir şekilde ilişkili göründüğünü, ancak bu ilişkinin temelini oluşturan mekanizmaların bilinmediği belirtiliyor.
Science Direct şöyle açıklıyor: "Pika, psikiyatrik muayenede muayene ile fark edilmeyebilen ve hastaların ise genellikle bunu saklama eğiliminde olduğu nadir görülen bir bozukluktur." Zorlayıcı olan bu durumda, bireylerin kağıt, sabun, boya veya tebeşir gibi besleyici olmayan maddeleri yemeye meyilli olduğunu görür.
2020'de Science Direct, iki gün karın ağrısı ve kabızlık şikayeti yaşadıktan sonra acil servise başvuran 29 yaşındaki bir kadın hastanın vakasını sundu.
Raporda, "Hastanın şikayeti 3,5 ila 4 yıldır günde 4-5 paket kibrit çöpü yeme alışkanlığıydı" denildi.
"Geceleri kocası ve oğlu uyurken [kibritlerin yanıcı uçlarını söküp geri kalanını küçük parçalar halinde ısırdığı, ıslanması için yutmadan önce ağzında tuttuğu görüldü."
"Hasta, bu davranışı yapmak için inanılmaz derecede güçlü bir istek duyduğunu ve her aşamasında mutlu olduğunu ve tiksinmediğini söylüyor."
Hasta, semptomlarının nedeninin pika olabileceği konusunda bir miktar farkındalığa sahipti, ancak psikiyatrik tedavi ihtiyacı hissetmedi. Bazı pika türleri tedavi gerektirmezken, yabancı cisimlerin yutulması sonucunda ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir.
Ayrıca pika belirgin bir görünüm değişikliğine neden olmadığı için hastanın saklanma eğilimi ve ataklarla geçmesi nedeniyle kolaylıkla gözden kaçabilir. Demir eksikliğinde, bu durumun ortaya çıkması muhtemel olarak beynin bazı bölgelerindeki demir eksikliğinden kaynaklanır.
Toprak tüketimi gibi diğer bazı pika türleri daha kültürel olarak yönlendirilir ve yaygın bir pika türü olarak kabul edilir.
DEMİR EKSİKLİĞİ NE KADAR YAYGIN?
Ne yazık ki, demir eksikliği, tahminen iki milyar insanı etkileyen, dünyadaki en yaygın eksikliklerden biri olmaya devam ediyor.
Durumun semptomları aşırı yorgunluk ve solgun ciltten baş ağrısına ve baş dönmesine kadar değişmektedir.Bu semptomları erken ele almamak, anemi gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Neyse ki, durumun sorunlu hale gelmesini önlemenin yolları var.
Durum, diyet, kan kaybı ve bağırsaklardan demirin yetersiz emilmesi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Çoğu durumda, demir açısından zengin gıdaların alındığı dengeli bir diyet uygulamak demir eksikliği önlemeye yardımcı olacaktır. Takviye almak da bir miktar koruma sağlayabilir, ancak önce bir doktora danışmanız önerilir.