Karnitin Nedir? Karnitin Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?

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Karnitin Nedir?

Karnitin, vücut geliştirmek isteyen sporcuların kullandığı bir vitamin türüdür. Söz konusu vitamin, egzersiz esnasında kişinin daha enerjik olmasını sağlar. Karnitinin kas geliştirmek isteyen kişiler için de önemli faydaları vardır. Amino asit sınıfında olan bu ürün, çeşitli takviye edici gıdaların içeriğinde bulunur. Bunun yanında karnitinin doğal yollarla alındığını da söyleyebiliriz.

Karnitin, aynı zamanda iyi bir yağ yakıcıdır. Bu nedenle kilo vermek isteyen kişiler de bu amino asidi yaygın olarak kullanır. Yoğun şekilde egzersiz yapan kişiler, bu amino asidi aldıktan sonra kas sınırlarını zorlayabildiklerini görürler.

Karnitin Ne İşe Yarar?

Karnitin, kilo vermenin yanı sıra kas güçlendirmesinde de kullanılan bir üründür. Söz konusu ürün, beyin fonksiyonlarının ve kas sisteminin daha verimli çalışmasını sağladığı gibi tip 2 diyabet dayanıklılığı için de tercih edilir. Karnitinin faydalı etkileri, günümüzde yaygın şekilde kullanılmasına neden olur. Yine de doktor tavsiyesi olmadan karnitin kullanılması tavsiye edilmez. Toz, sıvı ya da tablet şeklinde satılan ürünleri, doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanabilirsiniz.