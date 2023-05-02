Kavanoz Kapağı Nasıl Açılır? Sıkışmış Kavanoz Kapağı Açma Yöntemleri Nelerdir, Havası Nasıl Alınır?

Neredeyse her bir evde bulunan malzemelerle "Sıkışmış kavanoz kapağı nasıl açılır?" sorusunu yanıtlayan farklı teknikler uygulanabilir. Bu nedenle sıkışmış kavanoz kapağı açma yöntemleri, uygulama adımlarıyla birlikte sıralanmalıdır. Nitekim söz edilen bu pratik yöntemler, "Kavanozun içindeki hava nasıl alınır?" sorusunu net bir şekilde yanıtlar niteliktedir. "Kavanoz kapağı en kolay nasıl açılır?" diyenler, ilgili yöntemleri eksiksiz olarak uygulayarak kısa sürede sonuç alabilir.

Kavanoz Kapağı Nasıl Açılır?

Kavanoz, pek çok gıdanın muhafaza edilmesi için yaygın olarak kullanılan mutfak gereçleri arasındadır. Ancak bir kavanozun kapağı, ısı değişimi ya da hava basıncına bağlı olarak açılmayabilir. Bu durumda kullanılabilen farklı teknikler ise "Sıkışmış kavanoz kapağı nasıl açılır?" sorusuna yanıt oluşturur. Söz edilen bu teknikler doğru bir şekilde uygulandığı takdirde kavanoz kapağının kısa sürede açılması mümkündür. Yemek hazırlığı sırasında bu konuda zorluk yaşayan kişiler için sıralanabilen sıkışmış kavanoz kapağı açma yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Kaymaz materyallerden yardım almak: Kavanoz kapağı açılmadığı zaman ilk olarak havlu, lastik eldiven ya da streç film kullanılabilir. Bu gibi ürünlerden yardım alan kişi, kavanoz kapağını elinden kaymadan kolay bir şekilde açabilir.

Kavanoz kapağı açılmadığı zaman ilk olarak havlu, lastik eldiven ya da streç film kullanılabilir. Bu gibi ürünlerden yardım alan kişi, kavanoz kapağını elinden kaymadan kolay bir şekilde açabilir. Kapağa baskı uygulamak: Kavanozun içinde oluşan hava sıkışmasının giderilmesi için bu mutfak gerecinin kapağına tahta kaşıkla hafif bir şekilde vurulabilir. Bu yöntemde tahta kaşıkla kavanoz kapağının yanına ve üstüne birkaç defa vurulması önerilir.

Kavanozun içinde oluşan hava sıkışmasının giderilmesi için bu mutfak gerecinin kapağına tahta kaşıkla hafif bir şekilde vurulabilir. Bu yöntemde tahta kaşıkla kavanoz kapağının yanına ve üstüne birkaç defa vurulması önerilir. Sıcak su hazırlamak: Kapağı sıkışan bir kavanozu açmak için yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında sıcak su tekniği yer alır. Bu yöntem uygulanırken kavanozun ters bir şekilde kaynar su dolu bir kaba konulması gerekir. Yaklaşık olarak 1 dakika sonra sıcak suyla teması kesilen kavanozun kolay bir şekilde açıldığı görülür.

Kapağı sıkışan bir kavanozu açmak için yaygın olarak kullanılan yöntemler arasında sıcak su tekniği yer alır. Bu yöntem uygulanırken kavanozun ters bir şekilde kaynar su dolu bir kaba konulması gerekir. Yaklaşık olarak 1 dakika sonra sıcak suyla teması kesilen kavanozun kolay bir şekilde açıldığı görülür. Kapağın kilidini açmak: Kavanoz kapağının kilidinin sıkışması, bu mutfak gerecinin açılmasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda bir bıçak ya da çatal yardımıyla kavanoz kapağının kilidinin açılması mümkündür.

Kavanoz kapağının kilidinin sıkışması, bu mutfak gerecinin açılmasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda bir bıçak ya da çatal yardımıyla kavanoz kapağının kilidinin açılması mümkündür. Fön makinesi kullanmak: Kavanoz kapağına bu mutfak gerecinin içerisine konulan gıdalar yapıştığı zaman fön makinesi kullanılabilir. Bu yöntemde fön makinesinin kavanozun kapak kısmına 1 dakika süreyle tutulması yeterlidir. Daha sonra kavanoz kapağının bir mutfak eldiveni yardımıyla açılması mümkün olur.

Kavanozun İçindeki Hava Nasıl Alınır?

"Kavanoz kapağı en kolay nasıl açılır?" sorusuna yanıt olan pek çok yönteme rastlanır. Bu yöntemler genelde kavanoz kapağının kilidinin sıkışması durumunda uygulanır. Ayrıca kavanozun içerisindeki hava basıncının azaltılması için özellikle sıcak su hazırlama ve fön makinesi kullanma gibi yöntemler tercih edilir. Bununla birlikte su çekici olarak adlandırılan bir yöntemle de kavanozun içindeki hava alınabilir. Söz edilen bu yöntemde kavanozun sağ veya sol elle, 45 derece aşağıya bakan bir açıyla sağlam bir şekilde tutulması gerekir. Daha sonra kavanozun tutulmadığı elle bu mutfak gerecinin taban kısmına vurulmalıdır. Böylelikle kavanozun havası alınabildiği için kapağı da kolaylıkla açılabilir.