Kavanoz kapağını en kolay şekilde açmanıza yarayan yöntem!

Kavanozları açmaya çalışırken aradığınız tüm püf noktalarını sizler için derledik. Kaynar su, streç film, havlu ve hatta lastik bantlar gibi birbirinden farklı yöntemler deneyebilseniz de önemli olan bunu nasıl yapacağınızı bilmektir.

Tüm kavanoz açma yöntemlerini inceledikten sonra uzmanlar, en kolay ve en basit yolun lastik eldiven olduğu sonucuna vardılar. Bunun sebebi; lastik eldivenlerin sağlam bir tutuş sunmasının yanı sıra elleriniz ve kapağın arasında bariyer olması sayesinde güvenli ve rahat bir yol haline gelmesidir.





Uzmanlar, kaymayı önlemek için bu eldivenlerin temiz ve kuru olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kapağı çıkarmayı zor bulan ve kemiklerinde artrit sorunu bulunan kişiler için en işe yarayan yöntemlerden biri oluyor.

Üstelik tüm denemeler esnasında silikon kavanoz açıcıların, lastik eldivenlerden daha zararlı olduğu tespit edildi. Bu kavanoz açıcıların, açma işlemi sırasında kapaklara daha fazla zarar verdiği fark edildi. Yeniden kullanılması gereken kapakları tamamen kullanılmaz hale getirme riski taşıyan bu ürünler yerine lastik eldiven kullanabilirsiniz.

KAVANOZ AÇMANIN EN İYİ 6 YÖNTEMİ

Lastik eldiven: Sadece temiz ve kuru olduklarından emin olun. Dezavantajı: Yok.

Sıcak su: Kavanozu döndürürken 30 saniye sıcak su altında çalıştırın. Dezavantajı: Eller yanabilir.







El havluları: Kapağı tutmak için kullanın. Dezavantajı: Kavrama, eldivenlerdeki kadar sıkı değildir.

Tahta kaşık: Kapağın her iki yanına birkaç kez vurmak için kullanın. Dezavantajı: Lastik eldivenler kadar kolay değil.

Streç film: Kapağı ve yanları streç filmle kapatın, kapağı çevirin. Dezavantajı: Eldivenlerden daha az rahat

Elastik bant: Bandı jantın etrafına sıkıca sarın ve normal şekilde açın. Dezevantajı: Yeterince iyi bir tutuş sağlamayabilir.