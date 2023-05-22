Kaygıyı bitiren yöntem! Anksiyete ataklarına karşı etkili o egzersiz...

Diyafram nefesi egzersizleri yapın

Anksiyete bozukluğuna sahip kişiler genellikle düzensiz nefes alışverişi içerisindedir. Düzensiz nefes alışverişi, kaygı ve stres seviyelerini arttırmanın dışında, bu durumu bir kısır döngüye dönüştürebilir. Bu nedenle, nefes alışverişlerinizi düzenlemeniz gerekir. İşte, bu noktada devreye diyafram nefesi egzersizleri giriyor.

• Önce rahat bir yere oturun ve gevşeyin.

• Bir elinizi göğsünüze bir elinizi karnınıza yerleştirin.

• Burnunuzdan olabildiği kadar nefes alın ve ağzınızdan ıslık çalar gibi nefesinizi verin.

• Nefes alırken karnınız ileriye, verirken geriye doğru gelmesi gerekir.

• Göğsünüzde hareket olmamalı.

• Başlarda zorlanabilirsiniz ama zamanla alışacaksınız.

Bunu günde 3 kere etmeye özen gösterdiğinizde, zamanla kaygı anlarındaki tepkilerinizin değişmeye başladığını göreceksiniz.