Kaygıyı bitiren yöntem! Anksiyete ataklarına karşı etkili o egzersiz...

Her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsanız veya zihniniz sürekli tetik halindeyse yalnız değilsiniz. Çağımızın hastalığı, kaygı bozukluğu olarak da bilinen anksiyete ile mücadele etmek mümkün!

Kaygı hissi, aslında normal seviyelerde olduğunda bizi başarıya götüren anahtardır. Hepimizin içinde, iyi bir eğitim almak ve iyi bir yerlere gelme isteği vardır. Hayata tutunmamızı sağlayan bu istek, hem kendimize hem de etrafımızdaki dünyaya değer verme güdülerimiz sağlıklı kaygı seviyemizle ilgilidir. Ancak, her şeyde olduğu gibi kaygı seviyelerinin fazlalığı da belirli semptomlar ile karşılaşmanıza neden olabilir ve hatta hayatınızı zehir edebilir. Emre Gökçeoğlu, ''Anksiyete seviyelerinizi azaltmak için atabileceğiniz adımlar var." dedi.

Anksiyeteyi tanıyarak başlayın

Anksiyete ile başa çıkmadaki ilk adım anksiyeteyi tanımaktır. Duygularımızı düşüncelerimiz oluşturur. Dolayısıyla, ilk adım düşünceleri izlemek olmalıdır. Bir şeyin neden olduğunu, hangi zamanlarda ortaya çıktığını, bunu hangi düşüncelerin izlediğini bilirsek o şeyi tanımlayabilir ve çözümleyebiliriz. Kendinize bir anksiyete günlüğü tutun ve her düşüncenizi izleyin. Hangi durumlarda anksiyeteniz normal, hangi durumlarda kalbiniz daha hızlı atıyor, kendinize dair her hissi 2 hafta boyunca not almayı deneyin. Böylece hem hislerinizi, duygularını, kendinizi tanımış olacaksınız. Hem de kendinizi tanımanın getirdiği farkındalık anksiyetenizi sonlandıracaktır. Çünkü anksiyete tanımlanmamış duygu ve düşüncelerin bir getirisidir.