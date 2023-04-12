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Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır? Kaz Tüyü Mont Nasıl Temizlenir, Makineye Atılır Mı?

Özellikle kış aylarında giydiğimiz montların birçok çeşidi vardır. Kaz tüyü mont nasıl yıkanır, sorusu ile montumuz kirlendiğinde sıkça karşılaşırız. Kaz tüyü mont yıkanırsa ne olur, dediğimizde hassas bir mont olduğunu anlarız. Makineye atılır mı, dediğimizde kısa programda yıkanabileceğini öğreniriz. Kaz tüyü mont nasıl temizlenir, sorusunun en güvenli yanıtı kuru temizlemedir. Kaz tüyü mont kurutma makinesine atılır mı, sorusuna ise sıcaklık derecesi iyi ayarlanırsa atılabilir yanıtını veririz.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 10:48
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KAZ TÜYÜ MONT NASIL YIKANIR? KAZ TÜYÜ MONT NASIL TEMİZLENİR, MAKİNEYE ATILIR MI?

Montumuzun iyi ısıtmasını istiyorsak kaz tüyü mont tercih etmeliyiz. Kaz tüyü mont nasıl yıkanır, dediğimizde kaz tüyünün deforme olmaması için yıkanırken belirli ayarlar kullanılması gerektiğini öğreniriz. Kaz tüyü mont yıkanırsa ne olur veya makineye atılır mı, sorularına 30 derecede yıkanabilir yanıtını veririz. Kaz tüyü mont nasıl temizlenir, sorusu ile kışın en çok kullandığımız kıyafetin temizliğinin önemini anlarız. Kaz tüyü mont kurutma makinesine atılır mı, sizin için araştırdık.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır?

Kış mevsimi boyunca giyeceğiniz kaz tüyü mont belirli aralıklarla temizliğe ihtiyaç duyar. Bu sebeple yapılan temizle işleminin nasıl yapılacağı önemlidir. Çünkü temizleme işlemin yapılması sırasında kaz tüyü montunuz zarar görebilir. Montun deforme olmaması açısından kuru temizlemeye vermek en iyi çözüm yoludur.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Temizlenir, Makineye Atılır Mı?

Kaz tüyü montu evde kendiniz temizlemek istiyorsanız yapılacak işlemler aslında çok basittir. Bu işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kaz tüyü montunuzu makinenin içine yerleştirirken mümkünse yanına başka kıyafetler atmayınız.
  • En etkili zararsız yollardan biri montu beyaz bir yastık kılıfı içine güzelce yerleştirerek makinenin içine atmaktır.
  • Makinenizi kumaşın türüne göre hassas ayara getirmelisiniz.
  • Hassas ayara getirilen makine 30 dereceye ayarlandıktan sonra makineyi çalıştırabilirsiniz.
  • Yıkama işlemi bittikten sonra yastık kılıfından çıkarılan montu bir askıya asarak kurutmalısınız. Bu işlem hava koşullarına başlı olarak değişse de uzun sürebilir. Yaklaşık 24- 48 saat arasında değişiklik gösterir.
  • Kurutma makineniz var ise kurutma makinesine de atabilirsiniz.
  • Kaz tüyü montu ütülemek montun içyapısına zarar vereceğinden ütülemeden kullanmanız tavsiye edilir. Kırışıklıkları çok azla olduğunu düşünüyorsanız kurutma makinesi veya kuru temizleme yollarını tercih etmeniz önerilir.

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