Kedi Piresi Nasıl Geçer? Kedilerde Pire Yumurtası Nasıl Temizlenir ve Giderilir?

Kedi piresi nasıl geçer sorusu pek çok kedi sahibinin merak ettiği bir konudur. Bu yüzden de kedi piresi nasıl gider diye birçok kişi araştırma yapmaktadır. Pireler genel olarak hayvanları çok fazla rahatsız ettiği ve bulunduğu ortamı istila ettiği için istemezler. Tüm bu sebeplerden dolayı kedilerde pire yumurtasının nasıl temizlenir bilinmesi gerekir. İçeriğimizi okumaya devam ederek kedi piresi nasıl geçer öğrenebilirsiniz.

Kedi Piresi Nasıl Geçer?

Kedilerin derisi, sağlıklı kalmak için çeşitli besinlere ihtiyaç duyar ve gereksinim duyduğu bu besinlerin emiliminin önüne geçen herhangi bir şey de kedilerin tüylerini olumsuz etkiler. Örneğin derilere yapışan parazitler rahatsızlığa ve tahrişe neden olur ve tüylerinin dökülmesine yol açar. İşte kedilerin sık sık karşılaştığı dış parazitlerden biri de piredir. Deriye konan pireler kedide kaşıntıya neden olacağı gibi kaşıntıdan kurtulmak için kendisini tırmalamasına da neden olur. Bu nedenle kedilerde pire sorunu erkenden tespit edilip bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Eğer kısa sürede bir çözüme ulaşmazsa, pirelerin çok hızlı ürediğini ve kedinin vücudundan eve yayıldığını belirtmeliyiz.

Sıklıkla kullanılan ve en etkili yöntem pire damlasıdır. Genellikle kedilerin yalayamayacakları bölge olan enseye uygulanan bu pire damlaları, kedilerde yaklaşık 2 ay boyunca koruma sağlar. Ancak bu yöntemi de uygularken dikkat etmeniz gereken hususlar olduğu için, bir veteriner hekimden yardım almalısınız. Pire damlalarının içinde kedilerin ağız yoluyla alımı sonucunda zehirlenmesine sebep olacak maddeler bulunmaktadır. Damlaların kedilerin kendini yalayamayacakları ense bölgesine uygulanmasının sebebi de budur.

3 aylıktan daha büyük kedilerde kullanabileceğiniz pire tasmaları, diğer tedavi uygulamalarına göre çok daha kolaydır. Ancak kedinizin temel ihtiyaçlarından biri olan tasmanın kediniz için doğru orantıda olmasına özen gösterin. Aynı zamanda pire tasması ile pire damlasını birlikte kullandığınız takdirde çok daha iyi sonuçlar alacağınızı belirtelim.

Pire damlası ve pire tasmasından sonra son olarak kullanabileceğiniz diğer yöntem ise pire şampuanıdır. Veteriner hekiminizin önerdiği pire şampuanı ile kedinizi yıkadıktan sonra hemen taramalısınız. Böylece pirelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Ancak kedileri yıkamak onlar için stresli olabileceğinden bu tür şampuanları uygulamak yerine düzenli olarak pire damlasının uygulanması önerilmektedir.

Parazit uygulamalarının düzenli aralıklarla uygulanması önemlidir. Çünkü düzenli yapılmayan parazit uygulamaları parazitlerin yaşam döngüsünü kırmakta yeterli olmamaktadır. Parazit uygulamaları, sadece kedinizin üzerinde parazit gördüğünüzde değil ömür boyu düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Kedilerde Pire Yumurtası Nasıl Temizlenir?

Eğer kedinizin kaşındığını ve kendisini tırmaladığını görürseniz ve bunun pire olup olmadığından emin değilseniz, bir pire tarağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde kedinizde küçük siyah noktalar olup olmadığını gözlemleme şansı elde edebilirsiniz. Bu küçük siyah noktaların pire yumurtaları ve pire dışkısı olması muhtemeldir. Ancak onları görmediğiniz zaman, kedinizde pire olmadığını düşünmemelisiniz. Çünkü pireler kedilerin tüylerinde saklanmakta oldukça iyidirler. Bunun dışında pire tarağını kullandığınız zaman üzerindeki küçük siyah noktaları bulmanızda ve daha iyi görmenizde veteriner hekiminizin yardımı dokunabilir. Pire tarağı desteğiyle kedilerdeki pire yumurtaları kolay bir biçimde yere dökülebilir. Ancak bu metot çok tavsiye edilmemektedir. Pire tarağının daha verimli kullanılması isteniyor ise; sirke ile tarağın kullanılması gerekir. Burada kedinin cildine zarar verilmemesi gerekir. Bir başka kullanım metodu ise sirke, pire tozu, pire damlası tedavisi sonrasında vücut üzerinde kalan ölü pirelerin düşürülmesi adına pire tarağının tercih edilmesi metodudur.

Sirke, beta- karoten maddesiyle bakterileri öldürücü özelliğe sahiptir. Asıl konu, sirkenin yapısında yer alan beta- karoten pirelerin panzehri şeklinde tanımlanabilir. Bu şekilde pirelerden kurtulmak mümkün ve kesindir. Pire temizliğinde en doğal ve en etkili metot sirkedir. Kedide bulunan pireleri temizlemek adına ilk önce sprey şişesine sahip olunması gerekir. Sprey şişesine sirke doldurulduktan hemen sonra kedinin bütün vücuduna dikkatli bir şekilde kedi tedirgin olmadan sıkılması gerekir. Burada mühim olan nokta kedinin kendisini yalamasını engellemektir. Bundan ötürü de fazla kullanılmaması gerekir. Aynı zamanda kedinin genel olarak dolaştığı, yattığı ortamlara sıkılması gerekir. Hem mevcut olan pire temizlenir hem de kedi üstünde var ise düşen pirelerin temizlenmesini sağlar.