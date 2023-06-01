Kedi Tasması Nasıl Takılır? Ev Kedileri Tasmaya Nasıl Alıştırılır?

Kedi tasması, kedi sahiplerinin merakla aldığı ve kullandığı bir aksesuardır. Kedi tasması nasıl takılır sorusuna da kediyi rahatsız etmeden kolay şekilde bu işlem nasıl yapılır şeklinde cevap aranmalıdır. Kedi boyun tasması nasıl takılır konusu biraz da tecrübî bir husustur. Daha önce bu işlemi yapmış olan kişiler kolay bir şekilde kedi tasmasını takabilir. Kedi gezdirme tasmasına nasıl alıştırılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedi Tasması Nasıl Takılır?

Kedi tasması, kedilerde yaygın şekilde kullanılan bir aksesuardır. Özellikle kediler dışarı çıktıklarında kontrolünün kolay olması için bu aksesuarlar kullanılır. Ayrıca, tasmanın üzerinde kedinin kime ait olduğu ve iletişim bilgileri gibi veriler yer alır. Fiyonklu, deri, taş işlemeli ve incili gibi modeller, kedinizin daha şık görünmesini sağlar.

Kediler tasma takılırken huysuzluk çıkarabilir. Bu nedenle kedi sahipleri tasma takmaktan tereddüt edebilir. Tasma takılırken ısrarcı olmamak, kediyi tahrik etmemek, bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hususların başında yer alır.

Kedi Boyun Tasması Nasıl Takılır?

Kedilere boyun tasması takmak son derece pratik bir işlemdir. Tek bir kanca ile takılan bu tasmaların farklı modelleri de vardır. Önünde boncuk bulunan modeller, kedinin ilgisini çekecektir. Kedi bu boncukla da oynamak isteyeceği için tasmayı boynunda tutmaya da kısa sürede alışacaktır.

Gezdirme tasmasının takılması biraz sorun olabilir. Kedinin vücudunu kaplayan bu ürünleri kedi ile oyun oynarken, kedi dikkatini farklı bir şeye çevirmişken giydirmek daha uygun olacaktır. Tasmayı taktıktan sonra kediye ödül maması vermek de etkili olacaktır. Ev kedileri her ne kadar çok fazla dışarı çıkarılmasa da dışarı çıktıklarında kaybolma ihtimali ve kontrol için tasma takılmalıdır. Bu hem kediye hem de sahibine büyük kolaylık sağlayacaktır.