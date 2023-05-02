Kedi Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Evde Yetişkin Ve Yavru Kedi Tuvalet Eğitimi Kaç Günde ve Nasıl Verilir?

Kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir sorusu özellikle yeni kedi sahiplenen kişilerin merak ettiği bir sorudur. Evinizin yeni üyesi olan minik dostunuz için kedi kuma nasıl alışır, kedi tuvalet eğitimi ne kadar sürer merak ediyor olabilirsiniz. Aslında kedilerin tuvalet eğitimi düşünülenin aksine zor değildir. Kediler iç güdüleriyle hareket eden hayvanlar bu yüzden yavru kedi tuvalet eğitimi ve çiş eğitimi nasıl verilir diye endişelenmenize gerek yok.

Kedi Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Kediler oldukça temiz hayvanlardır. Bunun yanı sıra mahremiyet de onlar için önemlidir. Tuvaletlerini yaparken savunmasız oldukları için kum kabını nispeten sakin ve ürkmeyeceği bir yere koymanız önemlidir. Tabi kum kabına kolay ulaşması da önemli bir detaydır. Yeni sahiplendiğiniz yavru kedinizin tuvaleti geldiğinde bunu hareketlerinden anlayabilirsiniz. Ayaklarıyla eşeleme hareketi yaparak tuvaleti için uygun bir alan yaratmaya çalışır. Bunu gördüğünüz an kedinizi kum kabına götürerek tuvaletini oraya yapmasını sağlamalısınız.

Ancak ufak kazaların yaşanmaması için kedinizin hareketlerini takip etmek yerine gün içerisinde özellikle öğünlerden sonra kumuna götürmeniz oldukça yararlı olacaktır. Oldukça kısa süre içerisinde kedinizin kuma alıştığını görebilirsiniz. Bu noktada kedinizin yaşına uygun yükseklikte kum kabı kullanmanızda yararlı olacaktır. Kediler oldukça temiz hayvanlardır. Bu sebeple mama ve su kaplarını asla tuvaleti ile yan yana koymamalısınız. Tuvalet eğitimi yetişkin kedilerde de aynı şekilde ilerlemektedir. Evinize gelen dostunuz bir yavru değil de yetişkin bir kedi ise evi tanımasına müsaade ettikten sonra tıpkı yavru kedide olduğu gibi onu da sık sık kuma götürerek kumun yerini öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Kedinizin Evin İçine Tuvaletini Yapmasının Nedeni Nedir?

Kediler temiz hayvanlar olsa da tuvaletlerinin dışına yapmasalar da bazen küçük kazalar olabileceğini unutmamalısınız. Ancak kedinizin tuvaletini kumunun dışında yapmasının şımarıklık değil de size verilen bir mesaj olduğunu da bilmelisiniz. Kediler kum kapları kirli olduğunda, idrar yolu enfeksiyonu olduğunda, eve başka bir kedi geldiği için rahatsız olduğunda, cinsel olgunluğa ulaşıp koku bırakmak istediğinde, sahibi eskisi kadar kendisiyle ilgilenmediği için sahibini özlediğinde (bu durumda yatağa ya da eşyalara çiş yapabilir) ya da kum kabının yerini beğenmediğinde tuvaletini başka yere yapabilirler. Yani aslında kediniz çişini kum kabı dışında bir yere yapıyorsa bunun size verilen bir mesaj olduğunu anlamalı, sorunun çözümü için bir veterinerden yardım almalısınız.