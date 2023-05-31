Kedilerin Ateşi Nasıl Ölçülür? Kedinin Ateşi Nasıl Düşürülür, Nereden Ölçülür ve Kaç Olmalıdır?

Kedilerin ateşi nasıl ölçülür sorusunu araştırmak için kedilerle ilgili sağlık kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Kedilerin ateşi nereden ölçülür konusunda da farklı teknikler vardır. Kedimin ateşi olup olmadığını nasıl anlarım sorusuna doğru yaklaşım sergilenip ideal teknikler uygulanmalıdır. Kedinin ateşi nasıl düşürülür konusu da kedi için hayati öneme haiz olabilir. Kedilerin ateşi kaç olmalı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedilerin Ateşi Nasıl Ölçülür?

Kedilerin ateşinin 38-39 derece aralığında olması gerekir. Kedinizin ateşinin olduğundan şüpheleniyorsanız pratik yöntemler ile kedinizin ateşinin kaç olduğunu anlayabilirsiniz. Kedinin davranışlarında değişiklikler olması, kedinin ateşinin olduğuna işaret olabilir.

Ateş, bağışıklık sistemini uyarır. Vücutta artan bakteri ev virüslerle bu şekilde mücadele edilir. Kedilerin ateşinin 41 derecenin üzerine çıkması, kalıcı organ hasarına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek adına şüphe duyduğunuz zaman kedinizin ateşini düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Kedilerin Ateşi Nereden Ölçülür?

Kedilerin ateşi iki farklı yöntemle ölçülebilir. Bunlardan ilki rektal ateş ölçümüdür. Bu teknikte kedinin makat kısmından ateş ölçümü yapılır. Termometrenin uç kısmına vazelin sürmek, kedinin huzursuz olmasının önüne geçmenizi sağladığı gibi işinizi de kolaylaştıracaktır.

Kedilerin ateşi kulaktan da ölçülebilir. Termometre ile kedinin iç kulağından ölçüm alınabilir. Özellikle yavru kedilerde ateş kulaktan ölçülür. Fakat en sağlıklı ateş ölçme yöntemi rektal ölçümdür. Veteriner tarafından verilen ilaçlar ve tavsiyeler ile ateş sorununun üstesinden gelmek mümkündür.