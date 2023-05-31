Kedinin Küstüğünü Nasıl Anlarız? Kediler Küser Mi, Nasıl Anlaşılır?

Kedinin küstüğünü nasıl anlarız konusunda fikir belirtmeden önce kişinin kendi kesini tanıması ve özelliklerini iyi bilmesi önemlidir. Kimi kedi yapısı gereği daha hareketli ve heyecanlıyken kimi kedi daha durgun ve duygusal yapıdadır. Ev kedisinin küstüğü nasıl anlaşılır sorusunu sormadan önce kişinin kendi kedisini tanıması ve onun hareketlerini iyi gözlemlemesi önemlidir. İçeriğimizde tüm bu bilgilerin yanında kediler küser mi? sorusuna da yanıt getirdik.
Kedilerin de insanlar gibi kendi duyguları ve özellikleri vardır. Eğer kişinin kedisi ona küsüyorsa bunu gerek hareketleriyle gerek sahibine karşı olan davranışıyla çok net yansıtır. Önemli olan kedinin beden dilini anlayabilmek ve özelliklerinden yola çıkarak sahibin evcil hayvanının kendine küsüp küsmediğini anlayabilmesidir. Peki ya bir kedinin sahibine küstüğünü anlatan işaretler nelerdir?
Yapılan dünya çapındaki araştırmalara göre kediler de tıpkı insanlar gibi sahiplerine küsebilir, tavır alabilir ve alınabilirler. İlk duyulduğunda inanması kulağa güç geliyor olabilir çünkü kediler son derece umursamaz ve tepkisiz hayvanlardır. Kendi dünyalarında yaşar ve insanların onlara müdahalesinden pek hoşlanmazlar. Bu durum çoğu insan tarafından kedilerin nankör olduğu iddiasıyla suçlamasına neden olmaktadır.
Fakat kedilerin tüm bu umarsız ve özgür tavırlarına karşın bu canlılar son derece duygusal ve narindirler. Onlara hak ettikleri gibi davranılmalı, bağırmamalı ya da uzun süre terk etmemeli.
Eğer kedi sahibine küsmüşse ve uzun süredir sahibine tüm girişimlere rağmen yakınlaşmıyorsa bir veterinerden yardım alınması gerekmektedir.