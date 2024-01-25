Genellikle inek veya keçi sütünden elde edilen bir içecek olan kefirin, maya taneleri karnabahara benzer. Kefirin içerisinde yüksek miktarda protein, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, A, B, D, K ve B12 vitaminleri bulunur. Vücut sağlığını destekleyen kefir bozulur mu, açılmış kefir kaç gün dayanır gibi soruların yanıtı sağlık açısından önemlidir.

Kefir Bozulur Mu?

Fermente bir ürün olduğu için kefirin bozulmayacağı düşüncesi oldukça yaygındır. Buna rağmen kefir, diğer tüm süt ürünleri gibi bozulur. Yalnızca kefirin raf ömrü, diğer süt ürünlerine göre daha uzundur.

Açılmış Kefir Kaç Gün Dayanır?

Kefir, yapısal anlamda ince yoğurda benzer. Buna rağmen içecek olarak geçer ve içecek olarak tüketilir. Diğer süt ürünlerine göre içeriğinde daha fazla probiyotik barındırır ve sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olarak da bilinir. Kefirin raf ömrü, diğer süt ürünlerine oranla daha uzundur. Yine de raf ömrünü etkileyen bazı faktörler bulunur. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kefirin işleniş biçimi

Son kullanım tarihi

Kefirin depolanma şekli

Isı ve ışığa maruz kalma oranı.

Açılmış bir kefirin ömrü ise buzdolabında 3 gündür. Kefir açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanmalı ve 3 gün içerisinde tüketilmelidir.