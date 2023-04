Kemik Suyu Nasıl Saklanır? İlikli Kemik Suyu Dondurucuda ve Buzlukta Kaç Gün Muhafaza Edilir?

Evde hazırlanabilen doğal gıdaların muhafaza edilmesi söz konusu olduğunda "Kemik suyu nasıl saklanır, ne kadar süre dayanır?" sorusu ön plana çıkar. "Buzlukta ilikli kemik suyu nasıl saklanır?" sorusu, bu sıvı gıdanın bozulmaması için detaylı bir şekilde cevaplanmalıdır. Bununla birlikte "Et suyu nerede ve nasıl saklanır?" diyenlere de bu konuda uygulanması önerilen çeşitli tekniklerden söz edilebilir.

Kemik Suyu Nasıl Saklanır?

Yüksek oranda protein içermesinden ötürü şifa kaynağı olarak nitelendirilen kemik suyu, doğru yöntemlerle muhafaza edilmesi gereken gıdalardandır. Çünkü bu sıvı gıda, kısa sürede tüketilmeyip uygun koşullarda saklanmadığı takdirde bozulabilir. Özellikle sıcak ve nemli havanın kemik suyunun bozulmasına yol açabildiği bilinir. Bununla birlikte kemik suyu, kapaklı bir kaba konulmadan saklandığı zaman da bozulmaya başlar. Dolayısıyla ev ortamında etli veya etsiz kemiklerin kaynatılmasıyla elde edilen kemik suyunun buzdolabında muhafaza edilmesi önerilir. Bu gıdanın buzdolabında muhafaza edilmesi için hijyenik cam kavanozlara konulması da önemlidir.

Buzlukta İlikli Kemik Suyu Nasıl Saklanır?

Kemik suyu, cam kavanozlara konularak buzdolabında saklanabilen bir gıdadır. Bu sıvı gıdanın buzdolabının alt kısmında ya da buzluğunda muhafaza edilmesi mümkündür. Dolayısıyla ilikli kemik suyunun buzlukta muhafaza edilmesi için hangi detayların dikkate alınması gerektiği sıklıkla araştırılır. Genelde eritilerek sulu yemek ve çorba tariflerinde kullanılan ilikli kemik suyunun buzlukta muhafaza edilmesine yönelik adımlar aşağıdaki gibidir;

İlk olarak kaynatılan ilikli kemik suyunun süzülmesi gerekir.

Süzülen ilikli kemik suyunun oda sıcaklığına gelene kadar soğuması beklenmelidir.

Oda sıcaklığına gelen bu sıvı gıda, buzluklarda kullanılabilen saklama kaplarına ya da buz kalıplarına dökülmelidir.

Tercihe bağlı olarak saklama kabına ya da buz kalıbına dökülen ilikli kemik suyu, buzlukta minimum –18 derecede saklanmalıdır.

Kemik Suyu Ne Kadar Süre Dayanır?

İlikli kemik suyunun muhafaza edilebildiği süre, bu sıvı gıdanın nerede saklandığına göre değişiklik gösterebilir. Buzdolabının alt kısmında saklanan kemik suyunun bir hafta içerisinde tüketilmesi mümkündür. Yine buzdolabının raflarında cam kavanozlar içerisinde muhafaza edilen kemik suyu, kapağı açılmadığı takdirde 30 gün boyunca bozulmaz. Buzlukta saklanan ilikli kemik suyunun ise yaklaşık olarak 3-6 ay boyunca muhafaza edilebildiği bilinir. Bununla birlikte derin dondurucuya konulan ilikli kemik suyunun 3 ay boyunca bozulmadığı söylenebilir. Ancak ilikli kemik suyu, buzluktan çıkarılıp çözünmesi beklenerek kullanıldığı takdirde yeniden buzluğa ya da derin dondurucuya konulmamalıdır.

Et Suyu Nasıl ve Nerede Saklanır?

Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen et suyu, hazırlanma aşamaları bakımından ilikli kemik suyundan farklıdır. Bu sıvı gıdanın ilikli kemiğe ihtiyaç duyulmadan yalnızca etlerin kaynatılmasıyla elde edilmesi mümkündür. Dolayısıyla farklı tariflere eklenebilen doğal et suyunun nasıl saklanması gerektiği sıklıkla araştırılır. Et suyunun –18 ile –21 derece arasında buzluklarda veya derin dondurucuda saklanması mümkündür. Bu gıdanın muhafaza edilmesi için buz kalıplarına dökülerek saklanması önerilir.