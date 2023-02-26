Kendisi ve arkadaşları için mektup yazıyor! İhtiyaç liselerinin başında bunlar yer alıyor

7 yaşındaki Masal Cülhacı Kahramanmaraş depremine ailesiyle yakalandı. Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Masal, hem kendisi hem de diğer çocuklar için ihtiyaç listelerini hazırlıyor. Okula gitmek istediğini söyleyen Masal, "Silgi, kalem açacağı, kalem, kitap, boya, boyama defteri ve oyuncak istiyorum. Boyama yapmak istiyorum. Oyuncaklarla da oynayacağım" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:02 PAYLAŞ ABONE OL

Kasım ve Nurhan Cülhacı çifti, evleri depremde ağır hasar görünce iki çocuklarıyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. Çiftin 7 yaşındaki çocuğu Masal, okulundan uzak kaldı. Vakit geçirmek için istediği kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için de mektup yazdı. Kendilerini ziyaret edenlere bu mektupları veren Masal, "İsteklerim silgi, açacak, kalem, kitap ve oyuncak. Boyama yapmak, oyuncaklarla da oynamak istiyorum" dedi. Depremden önce Çınarlı İlkokulu'na gittiğini söyleyen Masal, "Çadırda günüm bazen iyi bazen kötü geçiyor. Okula gitmek istiyorum ama okullar yok. Hayvan doktoru olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum" dedi.

"KENDİSİ VE ARKADAŞLARI İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ HAZIRLIYOR"

Masal'ın annesi Nurhan Cülhacı, köye gelen herkese yazdığı mektuplardan verdiğini söyleyerek, "Masal çok renkli bir çocuk, okumayı çok seviyor. Okulunu da çok seviyor, ayrı kalmak onun için ağır oldu. Burada sıkılıyor. Kendisi ve arkadaşları için sürekli ihtiyaçlarını yazıyor, liste yapıyor. Resim yapmaya bayılıyor, boyamayı ve kitap okumayı çok seviyor. Genelde kalem silgi, açacak, boya, boyama defterlerini istiyor" dedi.