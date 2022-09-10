Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz! Ütü yapmaktan kurtulmanızı sağlayak o ipucu

ETİKETLERİ KOLAYCA ÇIKARIN Çocuklar mobilyalarının her yerine çıkartma yapıştırmayı severler. Ancak bir noktada büyürler ve bu mobilyaları çıkartmalar olmadan yeniden kullanmak isteyebilirler. Peki bu çıkartmaları nasıl iz bırakmadan çıkarırız? Yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir saç kurutma makinesi kullanın ve ardından çıkartmayı nazikçe kazımak için küçük bir bıçak kullanmanız yeterli olacak.

ÇAMAŞIRLARINIZDAKİ KIRIŞIKLIKLAR YOK OLACAK Kırışmış kıyafetlerinizle birlikte birkaç buz küpünü veya ıslak bir bezi kurutucuya atın. Buz eridikçe su buhara dönüşecek ve tüm kırışıklıkları giderecektir. Bu ipucu, daha ağır giysilerde de yarar fakat hafif kumaşlarda daha çok işe yarayacaktır. Ayrıca ütü yaparken kıyafetinizin kumaşı ince ve yapışacak bir kumaş ise üzerine bir havlu koyun. Sonra ütü yapmaya böyle devam edin. Bu yöntem herhangi bir kırışıklığı gidermeye devam ederken kumaşın korunmasına yardımcı olacaktır.