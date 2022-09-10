Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz! Ütü yapmaktan kurtulmanızı sağlayak o ipucu

Ütü yapmak en zor ev işlerinden biridir. Vaktimizin çoğunu harcadığımız bu eylem hem çok yorucudur hem de oldukça zordur. Öyleyse gelin birlikte hayatınızı kolaylaştıracak basit ama bir o kadar da etkili olan ipuçlarına bir bakalım.
LEKELERİ ÇIKARIN
Ortada fosforlu kalem lekeleri olan ve kurtulmak istediğiniz kitaplarınız varsa, sizin için bir tüyomuz var. Limon suyu, neredeyse farkedilmeyecek hale gelene kadar fosforlu kalemi solduracaktır. Bir ucuna limon suyu koyun ve fosforlu kalem işaretlerinin üzerine sürün. Böylece kitaplarınızın üzerinde oluşan bu lekeleri yok edebileceksiniz.
BANYO AYNASININ BUĞULANMASINI ÖNLÜYOR
Banyo aynanızın duştan sonra buğulanmasından nefret ediyorsanız, bu tüyo tam size göre. Araba cilası kullanın, aynaya nazikçe uygulayın ve ardından yumuşak bir havluyla parlatın. Böylece oluşacak tüm lekelerden kurtulacaksınız. Aynalarınız pırıl pırıl olacak.
ETİKETLERİ KOLAYCA ÇIKARIN
Çocuklar mobilyalarının her yerine çıkartma yapıştırmayı severler. Ancak bir noktada büyürler ve bu mobilyaları çıkartmalar olmadan yeniden kullanmak isteyebilirler. Peki bu çıkartmaları nasıl iz bırakmadan çıkarırız? Yapıştırıcıyı yumuşatmak için bir saç kurutma makinesi kullanın ve ardından çıkartmayı nazikçe kazımak için küçük bir bıçak kullanmanız yeterli olacak.
ÇAMAŞIRLARINIZDAKİ KIRIŞIKLIKLAR YOK OLACAK
Kırışmış kıyafetlerinizle birlikte birkaç buz küpünü veya ıslak bir bezi kurutucuya atın. Buz eridikçe su buhara dönüşecek ve tüm kırışıklıkları giderecektir. Bu ipucu, daha ağır giysilerde de yarar fakat hafif kumaşlarda daha çok işe yarayacaktır. Ayrıca ütü yaparken kıyafetinizin kumaşı ince ve yapışacak bir kumaş ise üzerine bir havlu koyun. Sonra ütü yapmaya böyle devam edin. Bu yöntem herhangi bir kırışıklığı gidermeye devam ederken kumaşın korunmasına yardımcı olacaktır.
PAMUKLU GİYSİLERİ ÜTÜLERKEN SİRKE EKLEYİN
Ütünün içine su doldururken biraz sirke ekleyin. Bu yöntem sadece kıyafetlerinizi parlatmakla kalmaz, aynı zamanda yardımcı olduğu için ütüleme için gereken süreyi de azaltır. Ütü tabanının kaymasını sağlar.