Kestanenin kolayca kabuğundan ayrılmasını sağlayan yöntem! Anında soyulmasını sağlıyor...

Kestanelerin soyulamayacak kadar sıcak olması ile kabuklarının tekrar iç kısmının üzerine yapışmasına neden olacak kadar soğuması arasında ince bir çizgi vardır. Bu yüzden onları bir havluya sarmak çok önemlidir. Çok fazla soğurlarsa, yani siz soyarken giderek soyulmaları zorlaşırsa, tekrar ısıtmak için birkaç dakika fırına veya buharlı pişiriciye atabilirsiniz. Benzer bir etki için onları bir veya iki dakika mikrodalgada da tutabilirsiniz, ancak mikrodalgada pişirilen kestanelerin yumuşak dokularının bir kısmını kaybetmesine ve sertleşmesine neden olabileceğini akılda tutmak önemlidir.