Kestanenin kolayca kabuğundan ayrılmasını sağlayan yöntem! Anında soyulmasını sağlıyor...

Ancak önereceğimiz bu yöntem sayesinde her defasında istisnasız kolayca soyulan sıcacık kestanelerin tadını çıkarabilirsiniz…
PİŞİRMEDEN ÖNCE
Kestanelerin kolayca soyulmasını sağlamanın en önemli yolu onları pişirmeden öncesinde uygulayacağınız bu yöntemden geçiyor. Öncelikle kestanelerin hepsini güzelce yıkayın. Ardından kestanenin bombeli olan kısmından kesmeye başlayın.
Kesiklerin çok derin olmaması gerekiyor ancak kabuğu kestiğinizden de emin olmalısınız. Kestaneleri yarım daire olarak bu şekilde kestikten sonra tuzlu bir suyun içerisinde 1 saat boyunca bekletin ve ardından suyla durulayıp kurulayın.
PİŞİRİRKEN
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine kestaneleri dizmeye başlayın. Kestanelerin kesik olan kısımları yukarı bakacak şekilde yerleştirilmelidir. Ardından önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.
KABUKLARINI SOYMA
Kestaneleri pişirdikten sonra sıcak tutmak için temiz bir mutfak havlusuna sarın. Bu, soyulmalarını kolaylaştırır. İşlenecek kadar soğuduklarında, yani yaklaşık 5-10 dakika içinde soymaya başlayabilirsiniz.
Kestanelerin soyulamayacak kadar sıcak olması ile kabuklarının tekrar iç kısmının üzerine yapışmasına neden olacak kadar soğuması arasında ince bir çizgi vardır. Bu yüzden onları bir havluya sarmak çok önemlidir. Çok fazla soğurlarsa, yani siz soyarken giderek soyulmaları zorlaşırsa, tekrar ısıtmak için birkaç dakika fırına veya buharlı pişiriciye atabilirsiniz. Benzer bir etki için onları bir veya iki dakika mikrodalgada da tutabilirsiniz, ancak mikrodalgada pişirilen kestanelerin yumuşak dokularının bir kısmını kaybetmesine ve sertleşmesine neden olabileceğini akılda tutmak önemlidir.
NASIL TÜKETİLİR?
Kestane yemenin en sevilen yolu onları soyup anında tüketmektir! Akşam yemeğinden sonra oturup kestaneleri sıradan bir tatlı gibi tüketmek eğlenceli bir grup aktivitesidir.
Kestaneler ayrıca lezzetli bir şekilde doğranır ve doldurma veya soslara eklenir, kestane şekeri olarak tüketilebilir veya Fransız tatlısı Mont Blanc gibi tatlılarda kullanılır veya zengin bir çorbaya karıştırılır.