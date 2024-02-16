Kettle’daki kireci saniyeler içerisinde temizliyor! En doğal ve etkili yöntem...

Suyun sert olduğu bir bölgede yaşayanlar, suları büyük miktarda kalsiyum ve magnezyum içerdiğinden, kireç oluşumunun çok daha hızlı olduğunu fark edeceklerdir.
Tüketilmesi zararsız olmasına rağmen, çayınızın etrafında yüzen kireç parçacıklarının bulunması ağızda biraz acı bir tat bırakabilir.
Kireç kalıntılarını gidermek için çoğu kişinin başvurduğu yollardan biri beyaz sirkedir.
Beyaz sirke, çeşitli yüzeylerdeki kireçlenmeyi gidermek için harikadır, ancak su ısıtıcılar söz konusu olduğunda en etkili yöntem olmayabilir.
Temizlik konusunda uzman kişilere göre sitrik asit , beyaz sirkeden daha etkili olabilir.
Uzmanlar, "Su ısıtıcınızdaki kireci çıkarmak için beyaz sirke kullanmayı bırakın ve bunun yerine sitrik asit deneyin" dedi.
Sirke kullandığınızda, her zaman ilk partiyi boşaltıp su ısıtıcısını suyla doldurup tekrar kaynatmak ve sirke kokusu tamamen yok olana kadar bunu tekrarlamak gerekebilir.
Sitrik asit yöntemini kullanarak, sitrik asitli suyu boşalttığınızda ve kullanıma hazır hale geldiğinde, her türlü kireç kalıntısını kolayca çıkardığını ve geride herhangi bir koku veya tat bırakmadığını görebilirsiniz.
Durulama döngülerini ortadan kaldırabildiğiniz bu daha çevre dostu bir alternatiftir.
Su ısıtıcısındaki kireci gidermek için sitrik asit kullanmak çok kolay ve etkilidir.
Su ısıtıcınızın kirecini gidermek amacıyla sitrik asit kullanmak için bir çorba kaşığı sitrik asit eklemeniz, su ısıtıcısının yarısını suyla doldurup kaynatmanızı öneriliyor.
Sitrik asitli su en az bir saat bekletilmelidir, ancak sonucu anında görebilirsiniz.