Kettle’daki kireci saniyeler içerisinde temizliyor! En doğal ve etkili yöntem...

Sirke kullandığınızda, her zaman ilk partiyi boşaltıp su ısıtıcısını suyla doldurup tekrar kaynatmak ve sirke kokusu tamamen yok olana kadar bunu tekrarlamak gerekebilir.

Sitrik asit yöntemini kullanarak, sitrik asitli suyu boşalttığınızda ve kullanıma hazır hale geldiğinde, her türlü kireç kalıntısını kolayca çıkardığını ve geride herhangi bir koku veya tat bırakmadığını görebilirsiniz.