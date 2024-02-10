Kilim dokumasını hayata döndürüyorlar! Tarihi medrese gelir kapıları oldu...

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1893'te yaptırılan Hamidiye Medresesi, halk eğitim merkezinin açtığı kilim dokuma kursuna katılan kadınları ağırlıyor. Şıhlı Mahallesi'nde 2. Abdulhamid zamanında inşa ettirilen Hamidiye Medresesi'nde, Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kilim dokuma kursu, tezgah başına geçmek isteyen kadınları bir araya getirdi.

AA Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Yaklaşık 130 yıl önce yapımı tamamlanan medrese, günümüzde hem tarihin izlerini taşıyor hem de geçmişteki kilim motiflerinin yeniden işlenmesine ev sahipliği yapıyor. Hamidiye Medresesi'nde bir araya gelen yaklaşık 15 kadın, dokudukları kilimleri Büyükşehir Belediyesine satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Usta öğretici Behiye Sülün, AA muhabirine, tarihi bir mekanda kilim dokumanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ DEVAM ETTİRİYORUZ" Kilim kültürünü geleceğe taşımak istediklerini belirten Sülün, şunları kaydetti: "Burası Osmanlı döneminden kalma tarihi bir mekan. Bize de burada fırsat verildiği için çok memnunuz. Tarihi bir mekanda kilim sanatını yaşatmak bizim için onur verici. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kilim dokuyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Genelde ev hanımları geliyor. Belediye destek veriyor. Dokuduğumuz kilimleri de Büyükşehir Belediyesi satın alıyor. Ev hanımlarına da harçlık oluyor. Bir kilim ortalama 1 haftada bitiyor. Büyük olunca 15-20 gün civarda tamamlanıyor."