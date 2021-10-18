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Kimsenin aklına gelmezdi! Öyle büyük soruna neden oluyor ki...

Bileğinize saç tokası takmanın sağlığınız için kötü olabileceğini duymuş olabilir, ancak buna fazla dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bunun sadece doktorlardan gelen bir korku hikayesi değil, bir gerçek olduğu ve bu sözlerin ciddiye alınması gerektiği ispatlandı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:16
KİMSENİN AKLINA GELMEZDİ! ÖYLE BÜYÜK SORUNA NEDEN OLUYOR Kİ...

Saç tokasının neden olduğu sorunlar, ne kadar sıkı veya kalın olduğu ile ilişkili olsa da asıl problem, sürekli olarak bileğinizde olmasından kaynaklanıyor olabilir. Birçok sağlık sorununa neden olan saç tokalarını, çantanızda minik bir kutuda taşımak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

DOLAŞIM SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Bileğinize lastik bant taktığınızda kan damarlarını sıkıştırırsınız . Bu, vücuttaki kanın normal hareketini engeller. Sonuç olarak, karpal tünel sendromu gelişebilir uzun süreli ağrı ve parmakların uyuşma kendini gösterir.

HAYATI TEHDİT EDEN BİR ENFEKSİYONE YOL AÇABİLİR

ABD'den Audree Kopp bir kişinin yaşadığı olay, bileğinize sürekli olarak saç tokası takarsanız neler olabileceğini bize gösterdi. Bileğinde büyüyen bir şişlik oluştu. Doktor antibiyotik kullanmasını istedi, fakat uzun süren enfeksiyon nedeniyle etkili olmadı ve ameliyat olması gerekti.

Uzun süre boyunca bileğinizde takacağınız saç bandı, sürtünme nedeniyle cildinizde yara oluşumuna neden olabilir. Elastik bandın kendisinden ve cildinizde biriken bakteriler nedeniyle bu yaraya temas ederek enfekte olmanıza ve iltihaplanmaya neden olabilir.

GÖRÜNÜMÜZÜNÜ MAHVEDEBİLİR

Evet, zevk sahibi olmanın net bir tanımı yok ama bilekte saç tokası takmak pek şık sayılmaz. Görünümünüze daha iyi uyacak zarif bir bileklik veya saat seçmek, çok daha iyi bir sonuç verecektir.

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