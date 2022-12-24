Kimyasala ihtiyaç duymadan en inatçı yağ lekelerini temizleyin! Bu yöntem 20 dakikada fırını tertemiz yapacak…

Bu tüyo, inatçı kirlerden kurtulmak için tamamen doğal malzemeler kullanmanız yeterlidir.
Paylaştığı videoda, kararmış ve pişirmeden kaynaklanan kahverengi lekelerle kaplı olan fırın kapağını gösteriyor. Ancak Danielle, sabunlu suyla tüm gücüyle bu kirleri ovmak yerine, silmeden önce yapışkanın bir kısmını gevşetmek için hızlı ve basit bir ev yapımı çözüm hazırlıyor.
"Yarım bardak ya da gerekirse daha fazla karbonatı alın ve pürüzsüz olana kadar üzerine yavaş yavaş su ekleyin. Fırın kapağınıza bu solüsyonu yayın ve en az 20 dakika bekletin. Biraz sıcak su ve sirke ekleyin ve temizlemek için bir süngerin ovma tarafını kullanın. Ardından ise ıslak bir süngerle silerek temizleyin."
Tipik olarak fırıncılıkta bir mayalama maddesi olarak kullanılan karbonat, alkali pH'ı ve hafif aşındırıcı yapısı nedeniyle genellikle ev temizliği için de önerilmektedir.
Fırında biriken yağ ve yanmış yiyecek parçacıkları tipik olarak asidik olduğundan, karbonat bunları nötralize edebilirken, aşındırıcı yapısı inatçı izleri sert çizikler bırakmadan temizleyebilir.
Ancak sirkenin asitliği de temizlik sürecinde çok önemli bir rol oynar. Fırın kapağını temizlemek için hem beyaz sirke hem de elma sirkesi kullanılabilir. Sirkenin asidik doğası o kadar güçlüdür ki mineral birikintilerini, kiri, yağı ve kiri çözebilir. Ayrıca bazı bakterileri öldürecek kadar da güçlüdür.
Fırın kapısı karbonat ile nasıl temizlenir?
Elinizde sirke yoksa, fırın kapağınızdaki inatçı kir ve kirle mücadele etmek için tek başına karbonat karışımı kullanılabilir. Karışımı yapmak için, bir kasenin yaklaşık dörtte biri kadar karbonatı bir kaseye dökün ve ardından koyu bir macun kıvamına gelene kadar yavaş yavaş su ekleyin. Bu, krema kıvamında olmalı, ancak yine de yayılması kolay olmalıdır.
Fırının kapağını açın ve gevşek kir parçalarını nemli bir mikrofiber bezle silin, ardından macunu fırın kapağının iç kısmına yayın. Ekstra inatçı birikmeler için bunu gece boyunca oturmaya bırakabilirsiniz, ancak çözümün işe yaraması için yaklaşık 15 ila 20 dakika yeterli olacaktır.
Ardından, temiz bir mikrofiber bezi nemlendirin ve macunu silin. Yapışmış herhangi bir pisliği kazımak için bir tıraş bıçağı kullanılabilir. Sonuçlarınızdan hemen memnun kalmazsanız, işlemi gerektiği kadar tekrarlayın. Son olarak fırın kapağınızın camını kuru, temiz bir mikrofiber bezle parlatın.
Karışımı yapmak için, bir kasenin yaklaşık dörtte biri kadar karbonatı bir kaseye dökün ve ardından koyu bir macun kıvamına gelene kadar yavaş yavaş su ekleyin. Bu, tıraş köpüğü kıvamında olmalı, ancak yine de yayılması kolay olmalıdır.
Fırının kapağını açın ve gevşek kir parçalarını nemli bir mikrofiber bezle silin, ardından macunu fırın penceresinin iç kısmına yayın. Ekstra inatçı birikmeler için bunu gece boyunca işlemesi için bırakabilirsiniz, ancak çözümün işe yaraması için yaklaşık 15 ila 20 dakika yeterli olacaktır.
Ardından, temiz bir mikrofiber bezi nemlendirin ve macunu silin. Yapışmış herhangi bir pisliği kazımak için bir jilet kullanılabilir. Sonuçlarınızdan hemen memnun kalmazsanız, işlemi gerektiği kadar tekrarlayın. Son olarak fırın kapağınızın camını kuru, temiz bir mikrofiber bezle parlatın.