Kimyasala ihtiyaç duymadan en inatçı yağ lekelerini temizleyin! Bu yöntem 20 dakikada fırını tertemiz yapacak…

Paylaştığı videoda, kararmış ve pişirmeden kaynaklanan kahverengi lekelerle kaplı olan fırın kapağını gösteriyor. Ancak Danielle, sabunlu suyla tüm gücüyle bu kirleri ovmak yerine, silmeden önce yapışkanın bir kısmını gevşetmek için hızlı ve basit bir ev yapımı çözüm hazırlıyor.

"Yarım bardak ya da gerekirse daha fazla karbonatı alın ve pürüzsüz olana kadar üzerine yavaş yavaş su ekleyin. Fırın kapağınıza bu solüsyonu yayın ve en az 20 dakika bekletin. Biraz sıcak su ve sirke ekleyin ve temizlemek için bir süngerin ovma tarafını kullanın. Ardından ise ıslak bir süngerle silerek temizleyin."