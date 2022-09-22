Kimyasalları bir kenara bırakın! Bu ipucuyla sinekler yanınıza bile yaklaşamayacak

Sivrisineklerden kurtulmak zor gibi gözükse de aslında o kadar da zor değil. Bu sinekleri yok etmek için çeşitli yöntemler deneriz. Çoğunda başarılı oluruz ya da olamayız. Bazı sinekler özellikle alerjiniz varsa büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Peki sinek ısırığının nasıl önüne geçeriz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:19 PAYLAŞ ABONE OL

Sinek ısırığını önlemek için ilk başvurduğumuz yol sinek ilacı sıkmak oluyor. Fakat bu kokular insanları rahatsız eden kokulardan biridir. Peki sinek ilaçları dışında başka ne kullanbiliriz? Bunun yerine uzmanlar, alanınızı tatlı kokular ve canlı renklerle doldururken, sinekleri evinizden ve bahçenizden uzaklaştıran aromatik çiçeklere ve yağlar almanızı öneriyor. Sivrisinekler lavanta, sitronella veya okaliptüs gibi belirli kokuları sevmezler.

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