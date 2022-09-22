Kimyasalları bir kenara bırakın! Bu ipucuyla sinekler yanınıza bile yaklaşamayacak

Sinek ısırığını önlemek için ilk başvurduğumuz yol sinek ilacı sıkmak oluyor. Fakat bu kokular insanları rahatsız eden kokulardan biridir. Peki sinek ilaçları dışında başka ne kullanbiliriz? Bunun yerine uzmanlar, alanınızı tatlı kokular ve canlı renklerle doldururken, sinekleri evinizden ve bahçenizden uzaklaştıran aromatik çiçeklere ve yağlar almanızı öneriyor. Sivrisinekler lavanta, sitronella veya okaliptüs gibi belirli kokuları sevmezler.
GREYFURT
Evinizden ya da bahçenizden sinekleri kovmak istiyorsanız greyfurt ile olumlu sonuç alabilirsiniz. C vitamini ve antioksidanlarla zengin olan bu meyveyi bahçenizde ya da evinizde mutlaka bulundurun. Greyfurt yağını cildinize sürerek tüm sineklerden kurtulabilirsiniz.
LİMON OTU
Limon otu, belki de sivrisinek kovucu kokuların en ünlüsü olan sitronella yağı içerir. Bu limon otunu bir suyun içine atın ve bekletin. Özellikle kaynar suyun içine atsanız daha iyi olur. Fakat cildinize sürmek için, soğumasını bekleyin. Böylece sinrk ısırıklarının önüne geçebilirsiniz.
LAVANTA
Lavanta en ünlü sivrisinek kovuculardan biridir, ancak çekiciliğini görmek kolaydır. Melanie, haşere kendine özgü kokusundan hoşlanmasa da aynı kokunun insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu açıklıyor. Bu yüzden aromaterapi ve meditasyon için genellikle esansiyel bir yağ olarak kullanılıyor.
ÇAM YAĞI
Çam yağını sivrisinek kovucu olarak kullanmak için harika bir yol, çam yağını pencerelerinize, verandanıza ve kapılarınıza sürün. Bu durum sinekleri evden uzaklaştırın. İşte bu doğal yöntemlerle sineklerden kolayca kurtulacak ve ısırıklarına maruz kalmayacaksınız!