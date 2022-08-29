Kirlenen halılarınızı tertemiz yapacak: Sadece 2 malzeme ile 10 dakikada mis gibi yapan yöntem!

Karbonat birçok temizlik işleminde kullanılan bir üründür. Ayrıca temizleme konusunda da oldukça etkilidir. Bu yöntem sayesinde, halılarınız daha parlak ve beyaz olacak. Sirke iyi bir mikropsavar olduğu içinde halınız da oluşan tüm mikropları öldürecek.

HALI TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI NELER?

Halıdaki lekeyi çıkarma esnasında bezi çok fazla sürtmek lekenin halıya daha fazla yayılmasına neden olur bu da lekenin çıkmasını zorlaştırır ve sadece bir bölgede değil her bölgeye yayılmış olur. Bunun için çok sürtmeden oval hareketlerle ve bastırarak temizlemelidir.

Halı temizliği esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de; lekenin türüne göre temizleme işlemi yapılmasıdır. Çay, kahve, meyve suyu gibi maddelerin halıya dökülmesi sonucu, halıyı silmeden önce havlu kağıt ile güzelce temizleyin. Ardından havlu ile dairesel hareketler yaparak oluşan lekeyi güzelce temizleyin.

Son olarak ise, halı da ki kötü kokunun gitmesi için; halının üzerine karbonat serpin ve yaklaşık 1 saat kadar beklenir. En son elektrik süpürgesiyle halıyı güzelce süpürün. Bu durum oluşan kokuları engelleyecek.