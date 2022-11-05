Kısa sürede derin temizlik için kullanmanız gereken tek malzeme! Sadece 30 saniyede temizlik için...

Klozette oluşan lekeleri çıkarmak zor durumlardan biri oluyor. Ne kadar çok kimyasal ürünler kullansanızda bazen etki etmeye biliyor. İşte kimyasallardan kurtulmanıza ve klozetinizi doğal olarak temizlemenize yardımcı olacak 3 ev yapımı klozet temizleyici tarifi.
KİMYASAL ÜRÜNLER ZARAR VEREBİLİR
Hidroklorik asit , birçok klozet temizleyicisinde aktif bir bileşendir. Bu aşındırıcı kimyasal son derece zehirlidir. Ayrıca çocuklar, evcil hayvanlar ve özellikle tuvaletleri temizleyen kişi için risk oluşturur! Son olarak, hidroklorik asit dumanlarının solunması burun, boğaz ve solunum yolları için zararlıdır.
ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAYIN
Klorlu ağartıcı başka bir zararlı bileşendir. Özellikle, ağartıcı oldukça yakıcıdır, yani canlı dokuyu yakabilir, aşındırabilir veya yok edebilir. Gözlerinizi, burnunuzu ve cildinizi yakmanın yanı sıra astım semptomlarını kolayca şiddetlendirebilir. Çamaşır suyu ve hidroklorik asit kesinlikle 1-2 yumrukta mikrop ve leke verirken, tuvaletinizi dezenfekte ederken evinizi kirletmek ve olası sağlık tehlikelerini riske atmak gerekli değildir.
BEYAZ SİRKE KULLANIN
2 bardak beyaz damıtılmış sirkeyi klozetin içine dökün, ardından yaklaşık 1 bardak kabartma tozu ekleyin. (Bu iki malzemeyi asla önceden birleştirmeyin, çünkü büyük bir karmaşa yaratır! Ayrı saklayın. Kolaylık olması için, her banyo lavabosunun altına büyük bir sirke ve bir kutu kabartma tozu koymayı ihmal etmeyin) Ardından klozeti güzelce fırçalayın ve yıkamadan önce 15 ila 20 dakika bekletin. Gerekirse, tekrarlayabilirsiniz.
LİMON SUYU
Limon suyunda da bulunan sitrik asit, klozetteki minerallere bağlanarak yok edilmelerini kolaylaştırır. Sert suyun bıraktığı sert tuvalet lekelerinin azalmasına yardımcı olabilir.
ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN
Saf uçucu yağlar, kendin yap temizleyicilerinde kullanılacak en iyi gizli silahlardan bazılarıdır. Bu bitki bazlı yağların çoğu antibakteriyel, antiviral ve hatta antifungal özelliklere sahiptir. Çay ağacı yağı, diğer tüm uçucu yağlardan daha fazla araştırılmıştır ve temizleyicilere %0.5 - %1.0 konsantrasyonda eklendiğinde çoğu bakteri türünü öldürdüğü bulunmuştur. Antibakteriyel özelliklere sahip olan ve banyo temizleyicilerinde faydalı olan diğer uçucu yağlar, diğerleri arasında lavanta, narenciye yağları, nane, biberiye ve okaliptüstür.