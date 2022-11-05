Kısa sürede derin temizlik için kullanmanız gereken tek malzeme! Sadece 30 saniyede temizlik için...

2 bardak beyaz damıtılmış sirkeyi klozetin içine dökün, ardından yaklaşık 1 bardak kabartma tozu ekleyin. (Bu iki malzemeyi asla önceden birleştirmeyin, çünkü büyük bir karmaşa yaratır! Ayrı saklayın. Kolaylık olması için, her banyo lavabosunun altına büyük bir sirke ve bir kutu kabartma tozu koymayı ihmal etmeyin) Ardından klozeti güzelce fırçalayın ve yıkamadan önce 15 ila 20 dakika bekletin. Gerekirse, tekrarlayabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI KULLANIN

Saf uçucu yağlar, kendin yap temizleyicilerinde kullanılacak en iyi gizli silahlardan bazılarıdır. Bu bitki bazlı yağların çoğu antibakteriyel, antiviral ve hatta antifungal özelliklere sahiptir. Çay ağacı yağı, diğer tüm uçucu yağlardan daha fazla araştırılmıştır ve temizleyicilere %0.5 - %1.0 konsantrasyonda eklendiğinde çoğu bakteri türünü öldürdüğü bulunmuştur. Antibakteriyel özelliklere sahip olan ve banyo temizleyicilerinde faydalı olan diğer uçucu yağlar, diğerleri arasında lavanta, narenciye yağları, nane, biberiye ve okaliptüstür.