Kıyafetlerdeki kötü kokuyu anında bitiriyor! Tek malzeme ile tamamı mis gibi kokacak...

Yeni yıkanmış giysilerinizde oluşan belirgin nem kokusunun nedeni uygulanan bazı yaygın yöntemler olabilir. Temizlik uzmanları, çamaşırların nemli kokmasına neden olan şeyleri ve iç mekanlarda çamaşır kuruturken bu sorunu nasıl ortadan kaldırabileceğinizi paylaştı.
YENİ YIKANAN GİYSİLER NEDEN NEM KOKAR?
Kullanılan yumuşatıcının kokusu ne kadar güzel olursa olsun, rutubet kokusuna giysilerde sıkışan nem neden olur. Kuruduktan sonra bir miktar nem kalırsa, giysiler en sonunda tamamen kurusa bile nemli kokmaya devam eder.
Giysileri katlayıp hala nemliyken bir çekmeceye veya dolaba koyarsanız bu koku özellikle fark edilecektir.
Temizlik uzmanı Nicky Ellis'e göre, ıslak giysileri çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakmak da onları kötü kokmasına neden olabilir. Bu nedenle makineden çıkardıktan sonra tamamen kurutsanız bile kokmaya devam edebilirler.
Aynı şey, ıslak çamaşırları çamaşır kurutma makinesinde bırakır ve kapağını açmamışsanız da geçerlidir. Nem ve kapalı alan küflü bir koku için ideal bir ortam yaratır.
Nem kokan giysilerin bir diğer yaygın nedeni, onları az havalandırılan küçük bir odada kurutmaktır. Nicky şöyle açıklıyor: "İster bir çamaşır askısı, ister ısıtmalı havalandırıcı kullanıyor olun, odanın iyi bir havalandırmaya sahip olması önemlidir. Havada çok fazla nem varsa bu durum kıyafetlerinizde küf kokusunun oluşmasına neden olur."
Çamaşır uzmanları, çamaşırları kapalı alanda kuruturken temiz kokmalarını sağlamak için kullanabileceğiniz dört ipucunu paylaştı.
NEMLİ GİYSİLERİ HEMEN YIKAYIN
Çamaşırları yıkamak genelde otomatik pilota geçtiğimiz bir ev işidir. Önceki makineden kalan ıslak giysilerin ne kadar kuruduğuna bakmadan yeni yıkananları asma işlemine girişilir.
Bir uzman şunları söyledi: "İnsanların sıklıkla unuttuğu bir şey de çamaşır makinesini çalıştırmadan önce zaten nemli olan giysilerin kurumasına izin vermektir."
"Örneğin, önceki gün yağmurlu havada giydiğiniz hırka veya sweatshirt. Bu giysilerin öncelikli olarak yıkanmaları gerekir."
Nemli kokulardan kurtulmak için giysiler mümkün olduğunca çabuk yıkanmalıdır. Bu, olası lekelerin önlenmesine de yardımcı olacaktır.
NEM ALMA CİHAZLARINDAN YARDIM ALIN
Uzmanlara göre, kötü havalandırma, küf kokan giysilerin yaygın bir nedeni olduğundan, ev sahipleri havadaki fazla nemi alarak çamaşırların kurumasını çok daha kolay hale girebilen bir nem giderici kullanabilir.
Bu aletler sağlığımız için çok tehlikeli olan küf oluşumunu da etkili bir şekilde önler. Nem alma cihazları çeşitli kapasitelerde gelir.
"Su kabını sürekli boşaltmaktan kaçınmak için alanınıza uygun en büyük boyutu seçmenin daha iyi olduğunu düşünüyoruz."
Nem alma cihazı bulunmayan kişiler de ortamdaki havalandırmayı iyileştirmek için bir pencere açabilirler. Bu, su buharının odanın duvarlarına yapışmasını engelleyecektir.
AYNI ANDA DAHA AZ ÇAMAŞIR YIKAYIN
Tüm çamaşırlarınızı tek seferde yıkamak iş yükünüz azaltmak için cazip bir yöntem olarak düşünülebilir. Ancak, makinenizde fazla çamaşır yıkamak, verimsiz bir temizliğe ve kötü bir nem kokusuna neden olabilir.
Temizlik uzmanı şunları söyledi: "Çamaşır makinenizi fazla doldurmak, çamaşırlarınızı çıkardığınızda daha ıslak kalmasına ve kuruma süresini önemli ölçüde artırmasına neden olabilir. Bununla mücadele etmek için çamaşır makinenizin belirlenen kapasitesini aşmadığınızdan emin olun."
GİYSİLERİ ILIK SU VE SİRKEYLE YIKAYIN
Giysileriniz nem kokuyorsa beyaz sirke bu kokulardan kurtulacaktır.
Kıyafetleri sıcak suda yıkamak onların üzerindeki bakterileri öldürüyor olsa da bu, her yıkandıklarında yapılması gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle de havlular söz konusu olduğunda sıcak yıkama ara sıra yapılmalıdır.
Kötü kokuları gidermek için bir fincan sıcak sirke ile ve günlük kullandığınız deterjanınızla birlikte ılık bir sıcaklıkta kıyafetleri yıkamayı deneyin. Ancak bakım etiketleriniiki kez kontrol edin ve kokuları gidermeye yardımcı olmak için üretici tarafından önerilen en yüksek sıcaklıkta yıkayın.