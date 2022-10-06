Kıyafetlerdeki kötü kokuyu anında bitiriyor! Tek malzeme ile tamamı mis gibi kokacak...

Yeni yıkanmış giysilerinizde oluşan belirgin nem kokusunun nedeni uygulanan bazı yaygın yöntemler olabilir. Temizlik uzmanları, çamaşırların nemli kokmasına neden olan şeyleri ve iç mekanlarda çamaşır kuruturken bu sorunu nasıl ortadan kaldırabileceğinizi paylaştı.

YENİ YIKANAN GİYSİLER NEDEN NEM KOKAR?

Kullanılan yumuşatıcının kokusu ne kadar güzel olursa olsun, rutubet kokusuna giysilerde sıkışan nem neden olur. Kuruduktan sonra bir miktar nem kalırsa, giysiler en sonunda tamamen kurusa bile nemli kokmaya devam eder.

Giysileri katlayıp hala nemliyken bir çekmeceye veya dolaba koyarsanız bu koku özellikle fark edilecektir.

Temizlik uzmanı Nicky Ellis'e göre, ıslak giysileri çamaşır makinesinde çok uzun süre bırakmak da onları kötü kokmasına neden olabilir. Bu nedenle makineden çıkardıktan sonra tamamen kurutsanız bile kokmaya devam edebilirler.