Kıyafetteki çikolata lekesini silip atıyor! Tek kullanmanız gereken malzeme…

Çikolata lekesini çıkarabilmek için karbonata ihtiyacınız var. Karbonat pek çok temizlik alanında etkili bir malzeme olduğu gibi bu lekeyi çıkarmada da oldukça etkili.

Bu yöntem ise şöyle;

İlk olarak bir kabın içerisinde lekeli bölgeye yetecek miktarda karbonat döküp üzerine su ekleyin.

Malzemeleri karıştırın ve lekeli bölgenin üzerinin nazik hareketlerle uygulayın.

Bu karışımı, 15 dakika boyunca bekletin.

15 dakikanın sonunda karışımın lekenin çözüldüğünü görebilirsiniz.

Leke çözüldükten sonra kıyafeti, sudan geçirebilirsiniz.

Eğer bu yöntem lekeyi çıkarmada etkili olmadıysa karbonatla birlikte sıvı deterjan da kullanabilirsiniz. Bu yöntem için bir kabın içerisinde karbonat ve sıvı deterjanı karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı kıyafet üzerine uygulayıp 5 dakika boyunca bekletin. 5 dakikanın sonunda hafif nemli bir bezle kıyafeti kurulayın.

LEKE BULAŞIR BULAŞMAZ…

Çikolata lekesi, kıyafete bulaşır bulaşmaz bir kaşık ya da bir bıçakla çikolatayı zeminden çıkarın. Bu sayede lekenin kıyafete daha da yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Kıyafeti ters çevirerek lekenin yer aldığı bölgenin arka tarafına soğuk su dökün. Böylece kıyafetteki lekenin liflerinden yavaş biçimde çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Ardından lekenin üzerine deterjan dökün. Deterjan sayesinde çikolatanın kumaştan çıkması daha kolay bir hale gelecektir.

Kıyafeti bu şekilde yarım saat boyunca soğuk suda bekletin. En son kıyafeti etiketine uygun bir biçimde yıkayın.

Bu yöntem sayesinde lekenin çok hızlı bir biçimde çıktığını görebilirsiniz.