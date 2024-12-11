"Kız çocukları futbol oynamaz" algısını böyle yerle bir ettiler! İşte ilham kaynağı o görüntüler...

"GERÇEKTEN GÜZEL BİR İŞ BAŞARDIK"

Yüksekova Spor oyuncusu Nursel Özkan, "kadınlar futbol mu oynar, kızlar şort giyer mi" algısını gösterdikleri mücadeleyle kırdıklarını dile getirdi.

Kentte şu an kadın futbolunun üst düzeyde olduğunu aktaran Özkan, "Önceden futbolcular buraya çekinerek gelirken şimdi rahatlıkla geliyorlar. Çünkü gerçekten güzel bir iş başardık. Bu mücadelemize en iyi şekilde devam edeceğiz. Biz hem oynuyoruz hem de küçük kardeşlerimizi eğitiyoruz. Bu işin devamı için altyapı da lazım. Kardeşlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, sporun güzelliğini anlatarak hayatlarına yön vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkarigücü altyapı oyuncusu 12 yaşındaki Firdevs Ezgi Şimşek de futbol oynayan arkadaşlarının antrenman yaptığını görünce futbola başladığını belirterek, "Burada arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Amacım futbolcu olmak. Hayallerimi gerçekleştirmek ve Süper Lig'de oynamak istiyorum. Kadın futboluna önem verilmesi hoşumuza gidiyor. Burada futbola olan ilgi çok arttı." dedi.