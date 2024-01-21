"Kızlar yapamaz" diyenleri yendiler! Dünya şampiyonu oldular

Hatay’da yaşayan Alpagut sporcusu 17 yaşındaki Nisanur ve Şevval, ‘kızlar yapamaz’ diyenlerin sözlerine hiçe sayarak elde ettikleri Dünya Şampiyonluğuyla ilçedeki arkadaşlarına örnek oldular.

İHA Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:48 PAYLAŞ ABONE OL

Reyhanlı ilçesinde yaşayan genç sporcular 17 yaşındaki Nisanur Tümay ve 17 yaşındaki Şevval Sert, geçtiğimiz yıllarda Alpagut sporuyla tanıştı. Dövüş sporuna merakı olan genç kızlar, birlikte antrenman yaparak Antrenör İbrahim Tümay'dan sıkı eğitim aldılar. Çevrelerinden kızların dövüş sporunda başarılı olamayacağı yönün eleştiri alan genç kızlar, bu düşünceleri hiçe sayarak emek vermeye devam ettiler. Bursa'da yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası'nda ilçelerini temsil eden 2 sporcu da kendi kilolarında birincilik elde ettiler. Kendileri için yapamazsınız diyenleri hiçe sayan genç sporcuların başarısı ilçedeki diğer kızlara da örnek oldu.





"İLK BAŞTA KIZ OLDUĞUM İÇİN YAPAMAZSIN DİYENLER OLDU"

Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarıyla uğraştığını ifade eden Nisanur Tümay, "5 yaşından itibaren dövüş sporlarıyla uğraşıyorum. 3 yıldır ise Alpagutla uğraşıyorum. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Caymaz ve Ayça branşlarında çıktım. Ayça branşında birinci, Caymaz branşında ikinciliği aldım. Bundan sonraki hedefim, olimpiyatlara çıkmak. Bu sporu ilk duyanlar şaşırıyor. İsmini ilk defa duyanlarda var. Alpagut bir Türk sporudur. Azerbaycandan gelme, içinde farklı branşlar bulunan bir spor dalı. Kılıç, bıçak, dövüş, güreş gibi birçok branş var. Kızlı, erkekli olarak, tüm yaş grupları mevcut. Benim gibi yaşıtlarım ve yaşımdan küçük olan tüm kızlara önerdiğim bir spor dalı. İlk başta kız olduğum için yapamazsın diyenler oldu. Kızlar için sadece evde oturmak gerekiyor gibi, yaşadığım bölgeden de dolayı çok eleştiri aldım. Ama onlara inat diyelim. Bu spora devam ettim. tanıdığım, tanımadığım birçok kıza seslenerek onlarında dövüş sporlarına etkileşim haline geçmesini istiyorum" dedi.