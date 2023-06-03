Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Aldatmak kişilik bozukluğudur

ÖZGÜVEN PROBLEMI OLANLAR: Birçok insan kendine yeterince güvenmediği için aldatılmaktan yoğun bir şekilde korkar. Özellikle kişinin kendinde fiziksel veya cinsel anlamda memnun olmadığı noktalar varsa, kendinde gördüğü bu kusurları partnerinin de gördüğüne dair yüksek bir inanca kapılır. Onu terk edeceğini düşünür. Fakat bu düşünce genellikle kişinin kendiyle ilgili algısıdır, partneri bu düşüncede değildir. PATOLOJIK KISKANÇLAR: Birçok insan kıskançlığı, ilişkinin olmazsa olmazlarından biri olarak düşünür. Dozunda olan; ilişkide hiçbir şeyi garanti görmemek, partneri için rakipleri olduğunun da farkına varması ilişki için besleyicidir. Fakat patolojik yönde olan geçmişe dönük, gerçekçilikten uzak kıskançlıklar; ilişkinin olumsuz bir seyirde ilerlemesine sebep olur.





BU KORKUYLA BAŞA ÇIKMANIN 10 YOLU



1. Özgüven eksikliği yaşıyorsak bu konuda kendimizi geliştirmek; güçlü yanlarımızı daha da güçlendirmek, kendimize olumlu konuşmalar yapmak, hedefler oluşturmak ve değiştirebileceğimiz yanlarımıza odaklanıp, onları istendik hale getirmek gerekiyor.



2. Çevremizi ve ilişkilerimizi bize değer veren kişilerle doldurmanız, aldatılma korkusu yaşamanıza engel olur. Kişi ne kadar çok sevildiğini ve değer gördüğünü hissettikçe, aldatılmaya dair yaşadığı korku bir o kadar azalacaktır.



3. Güvenebileceğimiz kişilerle flörtleşmek ve ilişki yaşamak, ilişkide sürekli diken üstünde olarak aldatılacak mıyım korkusu hissetmenize engel olur.



4. Sınırlar, duygusal ilişkilerimizde de koruyucudur. Nasıl ilişkideyken beraber kurulan bir çerçeve varsa, bu çerçevenin içinde var olan bireyler de ayrı ayrı kendi sınırlarını korumalıdır. Kişi ne kadar sınırlarını korursa, o kadar değer görür ve kaybedilmekten korkar. Kaybedilmekten korkulan bir ilişkide de aldatma gerçekleşme olasılığı bir o kadar azalır.



5. İletişim bir ilişkinin yıkılmasına da neden olabilir, çok güçlü olmasına da... Bundan dolayı da ilişkide doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde istek, ihtiyaç ve hisleri paylaşabilmek çok önemlidir.