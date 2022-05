Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlatıyor: Narsistleri tanımanın 7 yolu

Çok yüksek duygularla, büyük heyecanlarla yaşanmaya başlanan ilişkilerin genellikle hızlıca tüketildiğini görürüz. Yüksek heyecanlar ve duygular zaman geçtikçe kendini monoton bir ilişki düzenine ve sessizleşen bir hale bırakır. Her türlü şey yaşanmış, tüm duyguların her hali hissedilmiş, görülecek her şey de görülmüş gibi ilişkiyi kara bulutlar esir almaya başlamıştır. Artık konuşulacak konu dahi bulunamaz, zamanla sessizleşir ve birbirinize yabancılaşmaya başlarsınız. Aynı ev içinde iki yalnız kişisinizdir veya aynı ortamda bulunan birbirine iki yabancı gibi olmaya başlarsınız.

İlişkinin en başında tüm duygularımız, dürtülerimiz, hormonlarımız yüksek seviyedeyken genellikle her şeyi pembe gözlüklerle görme eğiliminde olup önümüze çıkan herhangi bir kusuru minicik görme eğiliminde oluruz. Ancak zaman geçtikçe duygularımız ve mantığımız bazı şeylerin eksildiğini daha net bir şekilde anlamaya başlar.



Mutlu bir ilişkinin en önemli kanıtlarından biri, iki kişinin birbirinden asla sıkılmadan vakit geçirebilmesidir. Tabii ki her bireyin özel ilgisinin olduğu alanlar, zevk duyduğu etkinlikler vardır. Bu farklılıklar ilişkiyi bozan unsurlar değil ilişkiyi zenginleştiren, canlı tutan faktörlerdir.