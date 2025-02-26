Klozetlerde biriken kireci adeta silgi gibi siliyor! Kimyasallardan bile etkili o doğal yöntem…

Kimyasal temizlik ürünleri kireci çıkarmada etkili olsa da, keskin kokuları ve içeriklerindeki sert maddeler nedeniyle bazı kullanıcılar doğal yöntemlere yönelmeyi tercih ediyor. Temizlik uzmanı Manish Jain, tuvaletlerdeki kireci çıkarmak için kimyasal içermeyen iki basit yöntemi paylaştı.
İŞTE EN ETKİLİ VE EN DOĞAL YÖNTEM!
Manish Jain'e göre, beyaz sirke ve karbonat, tuvaletlerdeki kireci temizlemede oldukça etkili.
Bu yöntemi uygulamak için:
Tuvalet klozetinin içine yeterli miktarda karbonat dökün.
Üzerine beyaz sirke ekleyin ve 30 dakika boyunca etkileşime girmesini bekleyin.
Ardından tuvalet fırçasıyla fırçalayıp sifonu çekin.
Bu yöntem, kireci çözerek kolayca temizlenmesini sağlar. Ancak, sirkenin çamaşır suyu bazlı ürünlerle karıştırılmaması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor. Bu tür karışımlar toksik gaz oluşturabilir.
FARKLI BİR YÖNTEM ARAYANLAR İÇİN:
Eğer sirkenin kokusuna duyarlıysanız ya da farklı bir alternatif arıyorsanız, farklı yöntemlere de başvurabilirisiniz.
LİMON SUYUNDAN YARDIM ALIN
Limon suyu, asidik özelliği sayesinde kireç lekelerini çözmede etkili olabilir.
Tuvalet klozetinin içine bir miktar limon suyu dökün.
Bir gece bekletin.
Ertesi gün tuvalet fırçasıyla fırçalayıp sifonu çekin.
ELMA SİRKESİ KULLANIN
Elma sirkesi de kireç çözme konusunda yardımcı olabilir.
Tuvalet klozetinin içine bir miktar elma sirkesi dökün.
30 dakika bekletin.
Ardından tuvalet fırçasıyla fırçalayıp sifonu çekin.