Klozetlerde biriken kireci adeta silgi gibi siliyor! Kimyasallardan bile etkili o doğal yöntem…

Kimyasal temizlik ürünleri kireci çıkarmada etkili olsa da, keskin kokuları ve içeriklerindeki sert maddeler nedeniyle bazı kullanıcılar doğal yöntemlere yönelmeyi tercih ediyor. Temizlik uzmanı Manish Jain, tuvaletlerdeki kireci çıkarmak için kimyasal içermeyen iki basit yöntemi paylaştı.