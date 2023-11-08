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Klozetteki çıkmayan lekeleri söküp atıyor! Sadece birkaç saniyede yetiyor…

Klozet kapağı temizliği söz konusu olduğunda insanlar genellikle çoğu çamaşır suyu içeren bir çeşit dezenfekte edici malzemelere yöneliyor. Ancak temizlik uzmanları bunun yerine klozet lekelerini çıkarmanın daha etkili ve tamamen doğal bir yolunu önerdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:32
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Klozetteki çıkmayan lekeleri söküp atıyor! Sadece birkaç saniyede yetiyor…

Klozet kapağı evin en çok kullanılan yerlerinden biridir ve onu temiz tutmak hijyeni artırmanın önemli bir adımıdır.

İyi haber şu ki, klozetlerdeki lekeleri çıkarmak için çamaşır suyuna, sert kimyasallara veya aşındırıcılara ihtiyacınız yok.

Temizlik uzmanları hiçbir kimyasal madde kullanmadan klozet kapaklarını kaplayan lekeleri kaldırmak için pratik bir tüyo paylaştı.

Tuvalette zamanla oluşan bu lekeleri ne kadar temizlemeye çalışırsanız çalışın, asla çıkmadığından şikayetçi olabilirsiniz. Çamaşır suyu ise bu lekeleri çıkarmayacak, sadece rengini değiştirerek görünmez hale getirecektir.

Bu yöntemle lekeleri derinlemesine temizleyebilir ve ilk günkü beyazlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

KLOZETLERİ BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM

MALZEMELER

  • Beyaz sirke
  • Karbonat
  • Limon suyu
  • Sıcak su
  • Fırça veya sünger

UYGULAMA

  1. Klozeti iyice durulayın ve su seviyesini düşürün.
  2. Klozetin iç yüzeyine beyaz sirke dökün. Sirkeyi yüzeyin tamamına yaymak için biraz sirkeli su veya fırça kullanabilirsiniz.
  3. Klozetin iç yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Sirke ve karbonat karışımı köpürecek ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olacaktır.
  4. Lekeleri çıkarmak için bir fırça veya sünger kullanarak klozetin iç yüzeyini ovun. Özellikle lekelerin olduğu bölgelere dikkat edin.
  5. Lekelerin çıktığından emin olduktan sonra klozeti iyice durulayın.
  6. İstenirse, limon suyu kullanarak klozetin iç yüzeyini dezenfekte edebilirsiniz. Limon suyunu sıkarak veya bir sprey şişesi kullanarak uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra tekrar durulayın.

Bu doğal temizlik tarifi, klozetin iç yüzeyindeki lekeleri ve kirleri çıkarmak için etkili bir yol olabilir. Sirke ve karbonatın temizlik özellikleri ile klozeti temiz, parlak ve hijyenik bir hale getirebilirsiniz.

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