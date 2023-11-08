Klozetteki çıkmayan lekeleri söküp atıyor! Sadece birkaç saniyede yetiyor…

Klozet kapağı evin en çok kullanılan yerlerinden biridir ve onu temiz tutmak hijyeni artırmanın önemli bir adımıdır.
İyi haber şu ki, klozetlerdeki lekeleri çıkarmak için çamaşır suyuna, sert kimyasallara veya aşındırıcılara ihtiyacınız yok.
Temizlik uzmanları hiçbir kimyasal madde kullanmadan klozet kapaklarını kaplayan lekeleri kaldırmak için pratik bir tüyo paylaştı.
Tuvalette zamanla oluşan bu lekeleri ne kadar temizlemeye çalışırsanız çalışın, asla çıkmadığından şikayetçi olabilirsiniz. Çamaşır suyu ise bu lekeleri çıkarmayacak, sadece rengini değiştirerek görünmez hale getirecektir.
Bu yöntemle lekeleri derinlemesine temizleyebilir ve ilk günkü beyazlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
KLOZETLERİ BEMBEYAZ YAPAN YÖNTEM
MALZEMELER
UYGULAMA
Bu doğal temizlik tarifi, klozetin iç yüzeyindeki lekeleri ve kirleri çıkarmak için etkili bir yol olabilir. Sirke ve karbonatın temizlik özellikleri ile klozeti temiz, parlak ve hijyenik bir hale getirebilirsiniz.