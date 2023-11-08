Klozetteki çıkmayan lekeleri söküp atıyor! Sadece birkaç saniyede yetiyor…

UYGULAMA

Klozeti iyice durulayın ve su seviyesini düşürün. Klozetin iç yüzeyine beyaz sirke dökün. Sirkeyi yüzeyin tamamına yaymak için biraz sirkeli su veya fırça kullanabilirsiniz. Klozetin iç yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Sirke ve karbonat karışımı köpürecek ve lekeleri çıkarmaya yardımcı olacaktır. Lekeleri çıkarmak için bir fırça veya sünger kullanarak klozetin iç yüzeyini ovun. Özellikle lekelerin olduğu bölgelere dikkat edin. Lekelerin çıktığından emin olduktan sonra klozeti iyice durulayın. İstenirse, limon suyu kullanarak klozetin iç yüzeyini dezenfekte edebilirsiniz. Limon suyunu sıkarak veya bir sprey şişesi kullanarak uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra tekrar durulayın.

Bu doğal temizlik tarifi, klozetin iç yüzeyindeki lekeleri ve kirleri çıkarmak için etkili bir yol olabilir. Sirke ve karbonatın temizlik özellikleri ile klozeti temiz, parlak ve hijyenik bir hale getirebilirsiniz.