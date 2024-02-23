Kocası rahatsızlanınca işin başına o geçti! 23 yıldır "profesyonel hızarcı"

Ekmek teknelerinin kapanmaması için ilk etapta ustaların başında duran Can, zamanla mesleğin inceliklerini de öğrendi. Özlem Buluter Can, her geçen gün kendini geliştirerek atölyede kazma ve kürek sapı ile oyuncak davul ve pekmez külahı yapımında kullanılan kasnak, arı çıtası gibi çeşitli ürünler yapar hale geldi.

Özlem Buluter Can, eşinin önce bel fıtığı, ardından da iki kez kalp krizi geçirdiğini anlattı. Eşinin hastalığı nedeniyle ağır iş yapamadığı için atölyelerini kapatacak duruma geldiklerini aktaran Can, bu süreçte kolları sıvayarak ekmek teknelerinin başına geçtiğini söyledi.

Eşinin iyileşip 2003 yılında atölyeye dönmesine rağmen çalışmaya devam eden Can, 23 yıldır işini severek sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde iş yeri yıkılan Can, portakal bahçesine kurduğu atölyesinde eşiyle ekmek parası kazanmaya devam ediyor.

"KADINLARIN HER TÜRLÜ İŞİ YAPACAĞINA İNANIYORUM"

İlk etapta ustaların ve işçilerin başında durduğunu, ancak zamanla işi öğrendiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"İlk kazma, kürek sapı çekmekle başladım, arkasından hızara ve diğer makinelere alıştım. Eşimin rahatsızlığı bel fıtığıyla başladı, daha sonra kas yırtılmasıyla devam etti ameliyat süreçleri. İki kez kalp krizi geçirdikten sonra, tabii ki bu aşamalarda dükkanı kapatma gibi bir lüksüm yoktu. Çocuklarım üniversite okuyordu, ben de çalışmak zorundaydım. Neden olmasın dedim. Sabah geldim, akşam evime gittim. Makinenin başında ustalarımla, işçilerimle ekmeğimin peşine düştüm. Kadın ve erkek omuz omuza verdikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınların her türlü işi yapacağına inanıyorum. Ağır iş yoktur, ağır işi kolaylaştıran kadınlar vardır."