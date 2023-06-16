Koltuk Takımı Nasıl Silinir? Koltuk Nasıl Temizlenir Ve Kurutulur

Bahar ve yaz temizliği yapacak olanlar, ancak nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenler için koltuk nasıl silinir sorusu merak uyandırıcıdır. Koltuk nasıl temizlenir öğrenmek isteyenlerin, aslında bu işlemin sanıldığı kadar zor ve uğraştırıcı olmadığını anlamaları gerekir. Islak koltuklara oturmak mümkün olmadığından dolayı koltuk nasıl kurutulur sorusunun cevabı bu açıdan oldukça önemlidir. Koltuk temizliği için ne gerekir? İşte ayrıntılar…

Koltuk Nasıl Silinir?

Kumaş tipi, koltuk temizlerken kullanılan temizleyicilerin nasıl olması gerektiğini belirler. Deri koltuklar için daha farklı uygulamalara başvurulurken, pamuklu veya kadife kumaşla kaplı olanlar için daha değişik tekniklerden yararlanılır. Ek olarak, koltuğun kumaşı çıkarılabiliyorsa düşük derecede çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak çıkarılamıyorsa ve sadece silinerek temizlenebiliyorsa, o zaman kullanılacak en önemli malzeme Arap sabunudur. Sirke ve Arap sabununu birlikte kullanmak tüm lekeleri derinlemesine çıkarmayı sağlar.

Koltuk kumaşı deri ise kimyasal madde kullanmamak çok daha iyi olur. Çünkü içerisindeki parçacıklar nedeniyle kumaşı çizebilir ve yıpratabilir. Bunun olmaması için sirke ile biraz zeytinyağı karıştırılmalı ve doğal bir temizleyici elde edilmelidir. Sprey bir şişeye aktarılmalı, koltuk yüzeyine sıkılmalı ve yumuşak bir bezle silinmelidir.

Kadife koltuklar için bulaşık deterjanı ve ılık su tercih edilmelidir. Temiz bir kovanın içindeki ılık suya biraz bulaşık deterjanı eklenmeli ve köpürene kadar karıştırılmalıdır. Temiz bez suda ıslatılmalı ve fazla suyu sıkılmalıdır. Daha sonra kumaş yumuşak hareketlerle ve fazla zorlanmadan temizlenmelidir. Köpükleri temizlemek için ise farklı bir nemli bez kullanılmalıdır.

Pamuklu koltuklar için sirke, Arap sabunu ve ılık sudan yararlanılmalıdır. Üçü karıştırıldıktan sonra bir bez yardımıyla koltuklar narin bir şekilde temizlenmelidir. Kumaşta herhangi bir leke bulunuyorsa o bölgeye fazladan sirke püskürtmek etkili sonuç almayı sağlar. Daha sonra temiz ve nemli bir bez ile bütün köpük temizlenmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

Koltuk Temizlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Temizlik için tercih edilen kimyasal deterjanlarda asit veya herhangi bir aşındırıcı olmadığından emin olunmalıdır. Özel olarak üretilen koltuk temizleyiciler, Arap sabunu, çamaşır yumuşatıcı, sirke ve bulaşık deterjanı tercih edilebilir. Temizlik için kullanılan suyun ve bezlerin arada değiştirilmesi gerekir. Temizlikten sonra kumaş parfümü kullanmak kalıcı bir ferahlık sağlar. Koltukların kuruması için camlar açılmalı ve güneş ışığı almaları sağlanmalıdır. Ancak daha hızlı kurumaları için ütü yapmak etkili olabilir.