Kova Hangi Element? Kova Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Kova hangi element, bakacak olursak burçlar için önemli olan ve element özelliklerinde sorunun yanıtını bulacağız. Zodyak'ın birinci olan kova burcu oldukça özel bir burçtur. Özel olmasının nedenlerinden biri de kova burcu elementi özellikleridir. Element bir burcun diğer özelliklerini de etkilediği için bu denli önemlidir. Bu nedenle kova burcu hangi element grubunda bakacak olursak hava elementi grubunda yer almaktadır. Kova burcunun hava burcunsa olması onun hem iyi hem de kötü özelliklerini etkilemiştir.

Kova Burcu Özellikleri Nelerdir?

Kova diğer burçlar arasında oldukça özel olmakla birlikte çok popüler bir burçtur. Bu popülerlik onun diğer özelliklerini de olumlu ya da olumsuz olarak etkilemiştir. Burçlar genel olarak özellikleriyle bilinmektedir. Bu özellikler onların farklı gruplandırılmasına neden olmakla birlikte birden fazla araştırma yapılmalarını da gerekli kılmıştır. Bur özellikler arasında element, şanslı gün, gezgen yöneticisi, renk, nitelik, olumlu ya da olumsuz özellik gibi birden fazla grubun oluşmasını sağlamıştır. Bu özelliklere göre kova burcunun özelliklerine bakacak olursak:

Element: Hava

Niteliği: Sabit

Renk: Menekşe ve Gök Mavisi

Şanslı Günü: Cumartesi

Yönetici Gezegen: Satürn ve Uranüs

Güçlü Yönler: Yaratıcı, bağımsız, insancıl, sevecen, güler yüzlü

Zayıf Yönler: Aşırı duygusal, taviz verememe, çabuk sinirlenme, kibirli

Kova Burcu Hangi Elementte Yer Alıyor?

Kova elinde bulunan su boşaltan güçlü bir erkekle resmedilir. Zodyak figürlerinde de yine bir erkeğin tek elini havaya kaldırırken elinde bir dal ya da asa tutmuş olarak da sembolize edilmektedir. Ama burada genel anlamda kova burcundaki kova, arınmayı ve vaftizi anlatmaktadır. Kova burcu element olarak hava grubuna ait bir burçtur.

Hava Elementi Burçlarının Özellikleri Nelerdir?

Hava elementi burçları İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır. Bu burçlar; İnsan ilişkilerinde ve iletişimde güçlü kişilerdir. Hava burçları zihinsel olarak çok canlı ve yaratıcıdırlar. Çabuk kavrayan, sözel yeteneği gelişmiş ve kendini ifade etmek konusunda başarılı kişilerdir. Doğal olarak dışadönük ve sosyaldirler ve bu nedenle geniş bir arkadaş çevreleri vardır.

Hava insanı değişime, yeniliğe ve yeni şeyler öğrenmeye çok isteklidir. Bu sebeple her şeye tıpkı hava gibi her şeye nüfuz ederler. Ancak bağlanmayı sevmezler ve mesafelerini korurlar. Aynı zamanda hava elementindeki burçlar: Zeki, soyut fikirleri kavrayan, çevresine bilgi aktaran, yenilikçi kişilerdir. Sosyal çevrelerine karşı aşırı duyarlı bir yapıları vardır. Okumayı, araştırmayı seven entelektüel kişilerdir. Ancak bazen soyut fikirlerin ve kendi düşünce dünyalarından aldıkları zevkin içinde kaybolup gerçeklerden kopma eğilimi gösterebilirler.