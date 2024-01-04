Köy çocuklarına umut olan "İzmir'in çalıkuşu": "Hayatımı eğitime adadım..."

Adagüre Mahallesi'ne 2 yıl önce öğretmen Evrim Mutluay'ın tayin edilmesiyle adeta öğrencilerin de köyün de kaderi değişti. İlk olarak öğrencilerin okula ilgisini artırmak için "Patili Okul" projesini başlatan Evrim öğretmen, okuldaki depoyu kediler için konforlu bir yuvaya dönüştürdü. Kedilerle işlenen dersler sayesinde öğrencilerin okula bağlılığı ve derslerdeki başarısı da arttı.

Evrim öğretmen, eğitim döneminin başında ise öğrencilerinin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çeşitli metotlar geliştirdi. Çocuklara dersleri sevdirirken çevre farkındalığı da kazandırmayı amaçlayan Mutluay, müfredattaki bazı konuları sınıf dışında okul bahçesinde kurduğu alanda işliyor. Okulun bahçesinde sera alanı, parkurlar ve çeşitli oyun alanları oluşturan Evrim öğretmen, hayvan ve doğa sevgisinin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini gözetip, tüm zamanını öğrencilerin sosyal gelişimi için etkinlikler düzenleyerek geçiriyor.

Yeni kayıt döneminde, projeleri ve öğretmenin farklı eğitim uygulamaları sayesinde başta çevre mahalle olmak üzere ilçe merkezindeki vatandaşlardan da ilgi gören, 22 öğrencinin eğitim aldığı okula, bu yıl 7 çocuk farklı yerlerden kayıt yaptırdı.