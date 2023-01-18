Köy yaşam merkezleri eğitimin de merkezi! Ağrılı kadınlar hayatı yeniden keşfediyor

"Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen köy yaşam merkezleri projesini Ağrı genelinde 30 bölgede hayata geçirdik. Özellikle kadınlar ve çocuklarımız ihtiyaç duydukları tüm alanlarda eğitimlerini bu merkezlerde almaktadır. Köy yaşam merkezleri adeta köylerimizin kalbi konumundadır. Yaşam merkezlerinde kütüphanelerimiz, ana sınıflarımız, halı kursumuz, laboratuvarlarımız gibi üretim tesislerimiz mevcuttur. İnşallah bu alanları daha çok geliştireceğiz. Vatandaşlarımız hangi alanda eğitime ihtiyaç duyuyorsa o kursları açıyoruz. Kurslara katılan vatandaşlarımız hem kişisel gelişimlerini sağlıyor hem üretime destek veriyor hem de ekonomik olarak buradan faydalanmış oluyor."

Kadınlardan Hüsna Etyemez ise hem eğitim aldıklarını hem de arkadaşlarıyla bir arada olduklarını ifade ederek, "Hocalarımız dikiş nakışla ilgili bize her şeyi öğretiyor. Dikiş yapıyoruz. Havluları işliyoruz. İpliklerle oyuncak bebek yapıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Yerimiz sıcak." diye konuştu.