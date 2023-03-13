Köyün tek kadın balıkçısı! Eskimo usulü balık avlayan kadın: Ekmeğini buzun altından çıkartıyor...

İşini severek yaptığını dile getiren Kılıç, "Çocuklarım ve eşim, hepimiz bu işi yapıyoruz. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekleriz, çok güzel manzarası var. Köyümüz ve balıklar çok güzel. Burası herkesin gelmesi gereken bir yer." dedi.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Kurtuluş Kılıç ise Eskimo usulü avladıkları balıkları temizleyip yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunduklarını belirtti. Turistlerin, yaptıkları işi ilgiyle izlediğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Buraya gelen turistler balıkların nasıl tutulduğunu görüyorlar, günlük taze olarak gönül rahatlığıyla yiyiyorlar. Biz bu işi annem, babam ve kardeşim yapıyoruz. Burada tuttuğumuz balıkları bazı müşteriler ağdan beğeniyor biz de onlar için pişirip ikram ediyoruz."