Krema Bozulur Mu? Açılmış Hazır Krema Kaç Gün Dayanır?

Hazır satın alınabildiği gibi evde de yapılabilen bir malzeme olan krema, sütün kaymağından yapılır. Uzun bir süre kaynatılan sütün üzerinde toplanan kaymak, bir kaba aktarılır ve buzdolabına kaldırılır. Ardından buzdolabından çıkarılır, çözünmesi için çırpıcı ile kısa bir süre çırpılır ve krema elde edilir. Yapılışı kadar muhafaza edilmesi de önemli olduğu için krema bozulur mu veya açılmış hazır krema kaç gün dayanır öğrenmekte fayda vardır.

Krema Bozulur mu?

Sütten elde edilen en lezzetli tatlardan biri olan krema, kıvam verici özelliği nedeniyle de sıkça kullanılır. Tatlı ve tuzlu tariflerde yer aldığından dolayı kullanım alanı geniştir. Et, tavuk ve balığa dökülen soslara ek olarak, dondurmalarda, çikolata ile karamel soslarında ve çeşitli tatlılar için hazırlanan krem şantilerin yapımında yararlanılır. Hazır kremalar ile evde yapılanlar arasında bazı farklılıklar bulunur. Krema yapımı için gereken tek malzeme kaynamış süttür. Birkaç saat boyunca kaynatılan sütün üzerinde toplanan kaymağın çırpılmasıyla elde edilir. Öte yandan krema, ister hazır alınmış ister evde yapılmış olsun mutlaka ağzı kapalı bir şekilde buzdolabında saklanmalıdır. Ambalajı açılan bir kremanın en geç 2 gün içinde tüketilmesi gerekir. Ev yapımı krema ise buzdolabında en fazla 1 hafta kadar dayanabilir.

Kremalı Yemek Kaç Gün Dayanır?

Çeşitli tariflerde lezzeti artıran malzemelerden biri olan krema, hangi yemeğe konulursa konulsun hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekir. Kremalı tatlıların, makarnaların, yemeklerin ve çorbaların her birinin en geç 1-2 gün içinde yenilmesi gerekir. Saklama koşulları, kullanılan kremanın içeriği, yemeklerin ısıtılıp ısıtılmaması ve saklama sabı da bu süreyi etkileyen faktörlerdir. Kremalı her yemek, yapıldıktan sonra biraz soğumaya bırakılmalı ve ardından hemen buzdolabına kaldırılmalıdır. Isıtıldıklarında ise tamamen pişirilmeli ve yeteri kadar sıcak olmalıdırlar. Kremalı tarifleri, kış aylarında muhafaza etmek kolay olsa da yaz mevsiminde daha dikkatli bir şekilde saklamak gerekir.