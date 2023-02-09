Küçük yaşları ve büyük kalpleriyle onlar da katkıda bulunuyor



17 SAAT SONRA KURTARILAN KUMSAL'IN MANEVİ ABLASI OLDU

Kendisi küçük, yüreği büyük yardımseverlerden biri de Cansu Akdağ (8) idi. Kahramanmaraş'ta enkazdan 17 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal'ın görüntülerini izledikten sonra, manevi ablası olmaya karar veren Cansu, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 TL, kendi oyuncakları ve yazdığı bir mektubu, ona ulaştırılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti. Cansu Akdağ mektubunda minik depremzedeye, "Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali Amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim" diye yazdı. Cansu'nun emanetleri, manevi kardeşi Kumsal'a ulaştırılmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı.