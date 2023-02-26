Küf lekelerini anında çıkaran yöntem! Küfü kökünden kurutuyor…

Bu bilgi göz önüne alındığında, White'ın döşemedeki küfle başa çıkma önerileri şunlardır:

Döşemeli mobilyanızda su hasarı ve önemli miktarda küf oluşumu varsa, değiştirilmelidir.

Yalnızca küçük bir küf lekesi varsa, yüzde 3 hidrojen peroksit solüsyonu kullanmayı deneyebilirsiniz. Küfün üzerine sürün ve bir dakika kadar etki etmesine izin verin. Nemli bir bez veya sünger ve kuru bir pamuklu bezle dönüşümlü olarak silerek solüsyonu bölgeden durulayın. Bu muhtemelen küfü tamamen çıkarmaz, ancak lekenin azalmasına yardımcı olabilir.

Leke devam ederse veya yeniden çıkarsa, profesyonel bir döşeme temizleyicisine danışın.

White ayrıca ipek, yün, antika döşemelerin bir profesyonel tarafından temizlenmesi gerektiğini de ekliyor.