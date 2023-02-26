Küf lekelerini anında çıkaran yöntem! Küfü kökünden kurutuyor…

Temizlik uzmanlarına kumaştan küfün nasıl çıkarılacağını ve küf kokusunun nasıl giderileceğini detaylı şekilde anlatırken evinizdeki diğer yüzeylerden de küfü nasıl arındırabileceğinizi bahsetti.
BEYAZ GİYSİLERDEN KÜFÜ ÇIKARMA
Temizlik uzmanı olan Olivia Joyce'un, kullanılan kumaşa bağlı olarak giysilerden küf çıkarmak için iki etkili stratejisi var.
Joyce, beyaz pamuklu giysilerden küfü çıkarmanın en etkili yolunun çamaşır suyu olduğunu söylüyor. Lekeye uygulamak için bir ölçü çamaşır suyuna üç ölçü su ekleyip bir çözelti hazırlayın. Ardından küflü bölgeye uygulayıp birkaç dakika bekletin. Son olarak giysiyi her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.
ÇAMAŞIR SUYU UYGULANMAYAN GİYSİLERDEN KÜFÜ ÇIKARMA
Ürüne çamaşır suyu uygulayamıyorsanız limon suyu veya beyaz sirke ile çıkarmayı deneyebilirsiniz. Pamuklu bir çubuğu limon suyuna veya sirkeye batırın ve lekenin üzerine yerleştirin. Birkaç dakika ıslanmasına izin verin. Pamuğu çıkarın ve asidin etkisini daha da artırmak için bölgeye biraz tuz serpin. Mümkünse ürünü kuruması için güneşli bir yere koyun. Güneş ışınları da lekeleri ağartır. Gerektiği kadar tekrarlayın, ardından her zamanki gibi yıkayın.
Kumaştan küfü çıkarmaya çalıştıysanız ancak küf lekesi hala varsa ürünü profesyonel bir kuru temizleyiciye götürmeyi düşünebilirsiniz.
KUMAŞLARDAN KÜF NASIL ÇIKARILIR?
Temizlik uzmanı Jack White, koltuğunuzda küf gördüğünüzde aslında neler olduğunu açıklıyor.
Küf, döşemede büyümek için doğru koşullara sahip olmalıdır. Birincisi, organik bir besin kaynağı olmalıdır. Küf, sentetik malzemeler üzerinde büyüyemez ancak sentetik malzemeler üzerinde ve nemli alanlarda büyüyebilir.(Bu da mobilyalarınızı neden düzenli süpürmeniz gerektiğine dair önemli bir sebeptir.) Küf oluşumunun başlaması için organik maddenin belirli bir süre ıslak kalması gerekir. (Minderleri değiştirmeden önce dökülenlerin hemen silindiğinden ve kumaşın tamamen kuru olduğundan emin olun.)
Bu bilgi göz önüne alındığında, White'ın döşemedeki küfle başa çıkma önerileri şunlardır:
Döşemeli mobilyanızda su hasarı ve önemli miktarda küf oluşumu varsa, değiştirilmelidir.
Yalnızca küçük bir küf lekesi varsa, yüzde 3 hidrojen peroksit solüsyonu kullanmayı deneyebilirsiniz. Küfün üzerine sürün ve bir dakika kadar etki etmesine izin verin. Nemli bir bez veya sünger ve kuru bir pamuklu bezle dönüşümlü olarak silerek solüsyonu bölgeden durulayın. Bu muhtemelen küfü tamamen çıkarmaz, ancak lekenin azalmasına yardımcı olabilir.
Leke devam ederse veya yeniden çıkarsa, profesyonel bir döşeme temizleyicisine danışın.
White ayrıca ipek, yün, antika döşemelerin bir profesyonel tarafından temizlenmesi gerektiğini de ekliyor.